'İşgal' derseniz kapıları açarız

Türkiye Başkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi’nde düzenlenen partisinin 132’nci Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı’nda konuştu. Erdoğan, Türkiye’nin yıllarca iç meseleleriyle uğraştırarak tarihi ve temsil ettiği değerleri unutturmaya çalışıldığını anlatarak attıkları her adımda önlerine kurulan tuzaklarla, çıkartılan engellerle karşılaştıklarına dikkati çekti. DEAŞ ile Türkiye ve bölgeyi kana boğmaya çalıştıklarını, PKK’yı büyüterek üstümüze saldıklarını vurgulayan Erdoğan “Demokrasimize ve bağımsızlığımıza saldıran FETÖ terör örgütüne karşı yürüttüğümüz mücadelede bizi yalnız bıraktılar. Bu süreçte elbette ekonomiyi de bir silah gibi kullanmakta geri kalmadılar. Türkiye’nin bu kadar yükü çekemeyeceğini ve dizleri üstüne çökeceği sandılar ama hamdolsun başaramadılar. Bu saldırıların hepsini de boşa çıkarttık. Sadece bununla da kalmadık tehditleri kaynağında kurutmak üzere harekete geçtik” diye konuştu. Son 4 yılda 16 bin teröristin etkisiz hale getirildiğini anımsatan Erdoğan, “Türkiye’nin yaptığı diğer operasyonlar gibi Barış Pınarı’nın da amacı Suriye’nin toprak bütünlüğüne ve siyasi birliğine katkıda bulunmaktır” dedi. “PKK’nın, YPG’nin bu işgalini görmeyenler, şu anda bizim Suriye’nin birliği, beraberliği için attığımız adıma laf ediyorlar” ifadesini kullanan Erdoğan, şunları söyledi:

BUNLAR LAF BİZ İŞ ÜRETİYORUZ

“Şöyle siz kenarda durun, biz yolumuza devam ediyoruz. DEAŞ’a karşı bizim verdiğimiz mücadeleyi bu konuşanların hangisi verdi. Bunlar sadece kendi ülkelerinden Suriye’ye DEAŞ’ı ihraç ettiler. Fransa’dan DEAŞ, Suriye’ye geldi, Almanya’dan geldi, Hollanda’dan geldi ve biz 5 bin 500 DEAŞ’lıyı geldikleri yerlere gönderdik. Bunlar dürüst değil. Bunlar sadece laf üretiyorlar. Biz ise iş üretiyoruz. Farkımız bu. Şu anda DEAŞ’a karşı da PKK’ya, YPG’ye, PYD’ye karşı da bu mücadeleyi tüm onurumuzla sürdürüyoruz, sürdüreceğiz. Anayasa Komitesinin ilk toplantısını 30 Ekim’de yapacağı bir dönemde başlattığımız bu harekat, Suriye’nin geleceğinin daha sağlıklı bir şekilde planlanmasını temin edecektir.” Suriye topraklarında üzerinde onlarca yabancı gücün adeta cirit attığı bir dönemde Türkiye’nin terör yapılanmasını engellemek için başlattığı bu harekata yönelik eleştirileri kabul etmediklerini vurgulayan Erdoğan, tek tek saymayacağını ancak bazı ülkelerin adını zikredeceğini dile getirdi.

S. ARABİSTAN VE MISIR’A TEPKİ

Erdoğan, “Zira kendilerini de dürüst olmaya davet edeceğim. Önce Suudi Arabistan’dan başlayacağım. Suudi Arabistan aynaya baksın.Yemen’i bu hale kimler getirdi? Yemen şu an ne durumda? On binlerce insan Yemen’de ölmedi mi? Ey Suudi Arabistan, siz önce bunun hesabını verin. Bizim Suriye’nin birliği, beraberliği için attığımız, terör örgütlerine karşı verdiğimiz bu mücadelede siz, bize laf edemezsiniz, konuşamazsınız” ifadesini kullandı.

“Hele Mısır, sen hiç konuşamazsın” diyen Erdoğan, sözlerine şöyle devam etti:

“Zira sen ülkende demokrasi katili olan bir kişisin. Yüzde 52 oyla seçilmiş olan Mursi’nin mahkemede çırpınarak ölmesine sen neden oldun. Belki de operasyon yaptın. Sen böyle bir katilsin. Sisi, birileriyle toplantı yapmış, bu operasyonu kınamış. Ya kınasan ne yazar, kınamasan ne yazar. Suriye halkı özellikle bizim sınır bölgelerimizdekiler, ‘ne zaman geleceksiniz’ diye çağrıda bulundular. Bizim derdimiz Suriye’yi işgale çalışan DEAŞ, YPG, PYD gibi terör örgütleriyledir. Bizim oradaki Kürt kardeşlerimizle sorunumuz yoktur. Sorun tamamen terör örgütleriyledir. Bunu saptırmaya çalışıyorlar. Kimse saptırmasın. Biz oradaki Kürt kardeşlerimizle değil, terör örgütüyle şu an mücadele ediyoruz.”

AVRUPA BİRLİĞİ KENDİNE GEL

Türkiye’nin belki de Suriye’nin topraklarındaki tek meşru güç olarak varlık gösterdiğine işaret eden Erdoğan, “Çünkü bizim hem kendi sınır güvenliğimiz tehdit altındadır hem de ülkemizde evlerine dönmeyi bekleyen 3,6 milyon Suriyeli sığınmacı vardır. Ey Avrupa Birliği, kendinize gelin. Bak yine söylüyorum: Bizim şu andaki operasyonumuzu ‘işgal hareketi’ diye nitelendirmeye çalışırsanız işimiz kolay; kapıları açarız, 3,6 milyon mülteciyi sizlere göndeririz” diye konuştu.

Avrupa’nın mülteciler konusunda Türkiye’nin yanında olmamasını eleştiren Erdoğan, “Neymiş ikinci taksit olan 3 milyar avroyu göndermeyeceklermiş. Zaten siz verdiğiniz sözü şu ana kadar yerine getirdiniz mi ? Yok. Biz zaten sizden bir şey alarak yürümedik. 40 milyar doları biz harcadık. Allah’ın izniyle biz bir o kadar daha harcar ve yolumuza devam ederiz, ama kapıları da açarız” ifadelerini kullandı.

Avrupa ülkelerini samimi olmadıkları için eleştiren Erdoğan, “Hayatınız yalan üzerine bina edilmiş. Bundan sonra Tayyip Erdoğan’a saldırın. İstediğiniz kadar saldırın. Biz bu yolda emin adımlarla yürüyoruz, yürüyeceğiz” dedi.

HUZURA KAVUŞTURACAĞIZ

Barış Pınarı Harekatı ile bölgenin güvenli hale getirilmesinden sonra burada yaşayan herkesin evine ve şehrine dönmesinin hedeflendiğini vurgulayan Erdoğan, bölücü terör örgütünün bozmaya çalıştığı demografik yapıyı, iç savaş öncesi haline uygun şekilde yeniden tesis edeceklerini dile getirdi. Bölücü örgütün kontrolü altında tuttuğu bölgelerde, 1 milyon kişiyi yerinden ettiğini kaydeden Erdoğan, “Bunun yaklaşık üçte biri Kürt kardeşlerimizden oluşuyor. Tekrar altını çizerek söylüyorum; bizim planımız, herkesin yeniden kendi evine dönebilmesidir. Daha açık anlatmak gerekirse Araplar, Kürtler, Türkmenler, Süryaniler, Asuriler, diğer etnik ve dini gruplar, kendi evlerine döneceklerdir. Biz, bunun teminine çalışıyoruz.” diye konuştu.

KARA BULUTLARI DAĞITACAĞIZ

YPG saflarına katılmaya zonlanmış olanlara çağrıda bulunan Erdoğan örgütü terk edecek herkese kucaklarını açık olduğunu bildirdi. Hedefin sadece teröristler olduğunu vurgulayan Erdoğan “Biz bu operasyonda hiç kimsenin, bilhassa da sivillerin kılına dahi zarar gelmesini asla kabullenemeyiz” dedi.

Bölgeden terör örgütüne karşı tavır alındığına dair haberler geldiğini kaydeden Erdoğan “İnşallah çok kısa bir sürede Münbiç’ten Irak sınırına kadar tüm bölgeyi güvenliğe ve huzura kavuşturup Suriye halkının üzerinde 8 yıldır dolaşan kara bulutları dağıtacağız” diye konuştu.

DÜNYAYA ‘DEAŞ VARLIK GÖSTEREMEYECEK’ GÜVENCESİ

Erdoğan, hiç kimsenin DEAŞ ile mücadele konusunda Türkiye’ye söyleyecek tek sözü olamayacağını belirterek “Bugün DEAŞ tehdidi lafını ağızlarından düşürmeyenlerin daha düne kadar bu örgüte gizli açık ne tür destekler verdiklerini gayet iyi biliyoruz. Sadece ülkemiz üzerinden Suriye’ye geçmeye çalışan DEAŞ sempatizanlarının önlenmesi konusunda nasıl yalnız bırakıldığımızı anlatsak bunların hiçbirinin sokağa çıkacak yüzü kalmaz” ifadesini kullandı. Yakalanan DEAŞ’lılar hakkında bilgiler veren Erdoğan Suriye’de hapishanelerde veya kamplardaki DEAŞ’lılara ilişkin ise şöyle konuştu: “Her şeyden önce biz asla sorumluluktan kaçan bir ülke olmadık. Kontrolümüze geçecek bölgelerdeki DEAŞ’lılara ne yapılması gerekiyorsa onu yapacağız. Türkiye, bu bölgenin kontrolünü ele aldıktan sonra DEAŞ’ın yeniden bölgede varlık gösteremeyeceğinden herkes emin olmalıdır. Bu güvenceyi tüm dünyaya vermek istiyorum.”

YILANLARIN HEPSİNİN BAŞINI EZECEĞİZ

Konuşmasından Barış Pınarı Harekatı hakkında bilgiler de veren Erdoğan “Harekat başladığı saatten şu ana kadar 109 terörist öldürüldü. Terör örgütü ve yandaşları, hemen ülkemizi karalamak, harekatımıza gölge düşürmek için yalan yanlış bir sürü haber yaymaya başladılar. Tabii 109’un dışında yaralılar filan var, teslim olanlar var. Operasyonlar devam ediyor. Henüz operasyona başladığımız bir yerde, şunu uydurdular; Hristiyan Suriye vatandaşlarının yaşadığı bir bölgeye önce roket atıp, ardından ‘Türkiye sivilleri bombalıyor’ diye ortalığı ayağa kaldırmaya kalktılar. Bombayı atan sizsiniz, füzeleri atan sizsiniz.” diye konuştu.