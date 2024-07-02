Murat Kurum'dan afetten etkilenen 11 il ile kentsel dönüşüme büyük önem

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına atanan Murat Kurum ile Sağlık Bakanlığına atanan Kemal Memişoğlu, yemin etmek üzere TBMM'ye geldi.

Bakanlıktaki devir-teslim töreninin ardından TBMM'ye gelen Bakan Kurum, Genel Kurul Salonuna girmeden önce gazetecilerin sorularını yanıtladı.

"Nasip oldu, yeniden eski görevimize dönmüş olduk; Cumhurbaşkanımızın takdirleriyle, tensipleriyle" ifadesini kullanan Kurum, önceki Bakanlığı döneminde yaptığı güzel çalışmaları ve işleri devam ettireceğini, geçmişten daha çok çalışıp daha fazla özveri göstereceğini ve milletin yanında olmaya devam edeceğini söyledi.

Afetlerde milleti yalnız bırakmayacaklarını vurgulayan Kurum, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bayrağı devraldığımız Sayın Bakanımızdan daha yukarı çıkartmak için var gücümüzle, ekibimizle birlikte çalışacağız. Vatanımıza, milletimize, ülkemize hayırlı olsun. Allah bizi utandırmasın, milletimize mahcup etmesin. Biz hiçbir zaman görev beklemiyoruz, her zaman önümüzdeki iş neyse bu işi en güzeliyle yapmaya gayret gösteriyoruz. Hep böyle olduk. Yaptığımız her işte de elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalıştık. Burada da aynı gayretle çalışacağız."

Geçmişteki aynı motivasyonla, milletvekilleri, genel başkan yardımcıları ve belediye başkanlarıyla uyum içerisinde çalışacaklarını aktaran Kurum, önce afetten etkilenen 11 il ile kentsel dönüşüm noktasındaki çalışmalara devam edeceklerini belirtti.

Bakanlık olarak çevre konusundaki hassasiyeti her zaman önde tutacaklarını ifade eden Kurum, şunları kaydetti:

"Milletimiz için en iyi olanı önce hayal edeceğiz ondan sonra bu hayalleri hep birlikte tek tek gerçekleştirmeye çalışacağız. Cumhur İttifakımızla, daha önce uyum içerisinde çalıştığımız arkadaşlarımızla birlikte kimseyi ayırt etmeden, kimseyi ötekileştirmeden, herkesi kucaklayarak bu çalışmalarımıza devam edeceğiz."

Sağlık Bakanlığına atanan Kemal Memişoğlu da Genel Kurulda ant içmek üzere Meclise geldi.

Kendine tevdi edilen görevinin hayırlı olmasını temenni eden Memişoğlu, "Bayrak değişimini aldık. Allah bizi milletimize, devletimize, Cumhurbaşkanımıza mahcup etmesin. Herkese hayırlı olsun." dedi.