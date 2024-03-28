Murat Kurum'dan ilk 6 ay ve 1 yıllık eylem planı: Deprem, terörle mücadele kadar önemli bir konu

AK Parti'nin İBB Başkan adayı Murat Kurum, "İstanbul İçin Hızlı ve Sağlam Adımlar, İlk 6 Ay ve 1 Yıllık Acil Eylem Planı Lansmanı"nda konuştu.

Murat Kurum'un açıklamalarından bazı satırbaşları:

"Biz 5 yıl boyunca İstanbulluların omuzuna bir yük gibi çöken bu trafik çilesini bitirmek istiyoruz. Bunun için uğraştıran değil, ulaştıran bir İstanbul diyoruz"

"İlk 6 ayda mevcut yönetimin açamadığı hatları açacak, her gün İstanbul'daki rahatlamayı göreceğimiz bir sürece giriyoruz. Mimar Sinan İstasyonu'nu göreve gelir gelmez hemen açacağız"

"Esenyurt 5 yıldır unutulmuş. Esenyurt maalesef bu 5 yıllık süreçte İBB'nin herhangi bir yatırımıyla karşılaşmamış."

"184,7 kilometre uzunluğunda 11 raylı sistem hattına başlanacak"

"İlk yıl içerisinde aynı anda 20 hat ve 270.6 km raylı sistem çalışmasını sürdürmüş olacağız. Mevcut İBB yönetiminin 5 yılda yaptığının iki katını biz 1 yılda yapacağız."

"İlk 6 ayda 260 kilometrelik yolların yapımına başlanacak."

"Acil Eylem Planı'na ihtiyaç var. Metroları süratle açarak İstanbul'a güç katacağız."

"Mimar Sinan İstasyonunu göreve gelir gelmez açacağız. Sancaktepe Hastane istasyonumuzu da hizmete alacağız."

"4 buçuk kilometre uzunluğundaki Ayazağa – Çayırbaşı tünelinin yapımına ilk 6 ayda başlayacağız. Beşiktaş- Beylikdüzü arası 25 dakikaya düşecek."

"İlk 6 ay içerisinde İstanbul'daki taksi problemini vatandaşımızın, esnafımızın, tüm paydaşlarımızın lehine olacak şekilde çözeceğiz. Taksi sorununu İstanbul'un gündeminden çıkaracağız."

"Metrobüs hattının kapasitesini artıracağız. Yoğun alanlardaki yığılma giderilecek."

"İlk bir yılda 50 bin araçlık otoparkın yapımını başlatacağız."

"Depremle ilgili adımlarımızı hızlı bir şekilde atmamız gerekiyor. Deprem, bu ülkede terörle mücadele kadar önemli bir konu. Milli güvenlik meselesi."

"Biz göreve gelir gelmez milletimize vaadimiz olan 650 bin konutun inşa sürecine 39 ilçemizde başlıyoruz. Göreve geldiğimizde bu inşaatların başladığını vatandaşlarımız görecek."

"1 Nisan'da göreve başlıyoruz, 15 Nisan'da deprem dönüşümüne ilişkin başvurular alınacak. 1 ay içerisinde başvuru süreci tamamlanacak ve ilk 6 ayda 20 bin konutun yapımına İBB olarak başlayacağız. Her sokakta kentsel dönüşüm olacak."

"Sorunlarımızın algıyla çözülmediğini 5 yılda gördük."

"İnananlar kazanacak. Bu işe gönül verenler, İstanbul'un deprem riskini ortadan kaldırmak için inşallah 31 Mart'ta, tüm İstanbullularla birlikte sandıkta bu iradeyi ortaya koyacağız ve İstanbul'umuz kazanacak."

"İki yakada afet müdahale merkezlerini yapacağız."

"Yıl bitmeden İstanbul'da afet çantası dağıtımına başlayacağız hem de afet akademisini kuracağız."

"Bir yıl sonunda İstanbul olası bir depreme yapacağımız hazırlıklarla birlikte bugünden çok daha hazır hale gelecek."

"İstanbul olimpiyat şehri olsun istiyoruz ve bu hedefle ilk 6 ay içerisinde spor tesislerinin yapımına başladığını İstanbullular görecek."

"Mevcut yönetimin 5 yılda yapamadığı 1 yılda yapacağız. İstanbul'da 1 yılda 100 yeni kreş açacağız."

"39 ilçemize sokak hayvanları konusunda geçici, sahipsiz havyan bakım merkezleri yapacağız. İlk yıl içerisinde, 39 ilçede hayvan bakım merkezleri hizmete girmiş olacak. Yine 1 yıl içerisinde, iki yakada 50 bin kapasiteli hayvan yaşam merkezinin yapımını başlatmış olacağız."

"İlk 6 ay içerisinde Silahtar Ağa Arıtma Tesisi'nin temellerini, yapraklardan alkış bekleyerek değil oraya gelen vatandaşımızın alkışıyla, coşkusuyla temelini atacağız."

"Emeklilerimiz için tüm adımları göreve gelir gelmez başlatacağız ve emeklilerimizin İstanbul kartlarına her ay 2 bin 500 lira destek ödemesi yapacağız."

"İlköğretim öğrencilerimize ücretsiz ulaşımı hemen hayata geçireceğiz. Üniversite öğrencilerimizin aylık abonmanları mayıs ayında 150 lira olacak."

"Üniversite öğrencilerimizin hesaplarına 10 bin liralık eğitim desteğini hemen yatırmış olacağız."

"Göreve geldiğimiz anda İBB'den haksız yere işten çıkarılmış işçi kardeşlerimizi hemen görevlerine geri döndüreceğiz."