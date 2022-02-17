Murat Ongun yine yalan söyledi, Tevfik Göksu böyle yüzüne vurdu

17 Şubat 2022 Perşembe 11:50 - Güncelleme: 17 Şubat 2022 Perşembe 11:52

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi'nde, İSKİ'nin su fiyatlarına kademeli olarak öngördüğü %90'la %175'e varan oranlarda su zammı teklifi, Cumhur İttifakı'nın oylarıyla oy çokluğuyla reddedildi.

Genel Kurulun ardından gazetecilere açıklamada bulunan AK Parti Grup Başkanvekili Tevfik Göksu, İBB'nin yüzde 90 ile yüzde 175 arasında zam yapmak üzere bir teklif ile kurula geldiğini, Cumhur İttifakı'nın ise yüzde 43 ile yüzde 55 arasında bir zamla revize edilmesi talebinde bulunduğunu söyledi.

İBB AK Parti Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu sosyal medya hesabından, "Aziz İstanbullular... CHP'li İBB yönetimi bugün meclise %90'la %175'e varan oranlarda su zammı getirdi. Oranın fahiş olduğunu ve %43 ile %55 arasında kalması gerektiğini söyledik. CHP grubu bunu kabul etmeyince, İstanbullulara yapılmak istenen bu zamma izin vermedik." açıklamasında bulunmuştu. CHP Grup Sözcüsü Tarık Balyalı, İSKİ'nin maliyetlerinde çok ciddi artışlar olduğunu, bütçenin hazırlandığı tarihteki fiyatlar ile bugünün fiyatları arasında farklar oluştuğunu belirterek, 2022 bütçesinde ve yatırım programında olan işleri, hizmetleri ve yatırımları yapmak için bugün başka fiyat koşulların oluştuğunu anlattı.

MURAT ONGUN'DAN YİNE YALAN PAYLAŞIM!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sözcüsü Murat Ongun, "İstanbullular yarın güne zenginleşerek başlayacak. Çünkü; elektriğe yüzde 288, mazota yüzde 135, doğalgaza yüzde 102 zam yapılırken, AK Parti, İstanbul'da İSKİ'ye yüzde 0 artış önerdi. Alkışlıyoruz. Darısı tüm zamların başına." paylaşımında bulundu.

AK PARTİ GRUBU HEMEN YALANI DEŞİFRE ETTİ!

İBB ve Beyoğlu Belediyesi Meclis Üyesi Kübranur Uslu, Murat Ongun'un iddiasını yalanlayarak, "Hayır, öyle olmadı. İBB, %90'la %175'e varan oranda su zammı istedi. Hesaplamalara göre fazla olduğunu ve %43 ile %55 arasında kalması gerektiğini söyledik. CHP ve İYİ Parti bunu az buldu. Biz de yüksek oranın yapılmasını kabul etmedik. Yani kimsenin %0 bir şey önerdiği yok." açıklamasında bulundu.