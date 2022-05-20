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Politika

Murat Ongun'un görevden alınmasında 'Kemal Kılıçdaroğlu' detayı

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Karadeniz gezisine yönelik tepkilerin ardından tartışmaların odağındaki isim olan İBB Sözcüsü Murat Ongun görevinden alındı. Görevden almanın perde arkası da deşifre oldu. Tartışmalı Karadeniz gezisinin ardından İmamoğlu-Kılıçdaroğlu bir saat telefonda görüştü; ikinci kez gelen “Murat Ongun'u görevden al” talimatı bu kez uygulandı.

İndependent Türkçe20 Mayıs 2022 Cuma 08:38 - Güncelleme:
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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Karadeniz gezisinin ardından yaşanan tartışmaların ardından "İBB Sözcülük" makamı kaldırılarak Murat Ongun başka bir göreve kaydırılırken, bu kararın CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ısrarı sonucu alındığı öğrenildi.

İndependent Türkçe'nin haberine göre, İmamoğlu-Kılıçdaroğlu bir saat telefonda görüştü; ikinci kez gelen "Murat Ongun'u görevden al" talimatı bu kez uygulandı.

Öte yandan bu talimatın ilk kez verilmediği de kulislere yansıyan bilgiler arasında.

2021 yılının sonunda CHP Genel Merkezi, hem Ongun'un hem de İmamoğlu'nun seçim kampanyasında öne çıkan bir başka ismin görevinin sonlandırılmasını istediği ancak bu isteğin karşılıksız kaldığı belirtiliyor.

ARA FORMÜL BULUNDU

Basın sözcülüğünün kapatılması, aslında Kılıçdaroğlu'nun "Görevden al" talimatının eksiksiz uygulanması anlamına gelmiyor. Ongun, Medya A.Ş. ve danışmanlık ve diğer şirketlerdeki görevlerini sürdürecek. Görevinden alınması, Kılıçdaroğlu'nun talimatına karşı bir ara formül olarak geliştirildiği ifade ediliyor. Basın sözcülüğü biriminin kapatılmasıyla birlikte, İBB Medya A.Ş. çalışanları da tedirginlik yaşıyor.

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