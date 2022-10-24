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Politika

Murat Ongun'un yeni marifeti ortaya çıktı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi eski Sözcüsü Murat Ongun'un Yönetim Kurulu Başkanı olduğu İBB iştiraki İstanbul Dijital Medya Ticaret Anonim Şirketi'nin İBB'den aldığı ihale tartışmalara neden oldu.

Akşam Gazetesi24 Ekim 2022 Pazartesi 08:57 - Güncelleme:
Murat Ongun'un yeni marifeti ortaya çıktı
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Eski İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sözcüsü Murat Ongun'un Yönetim Kurulu Başkanı olduğu İBB iştiraki İstanbul Dijital Medya Ticaret Anonim Şirketi'nin 22 Nisan 2021 tarihinde, İBB'den aldığı 'Sosyal medya hesap yönetimi' ihalesi tartışmaya yol açtı.

AK Parti İBB Grup Sözcüsü Av. Murat Türkyılmaz attığı twitte "Herkes ekmeğinin" derdinde.. İBB'nin @Mrt_Ongun'nun yönetim kurulu başkanı olduğu şirkete verdiği ihaleler ektedir" şeklinde ihale belgelerini kamuoyu ile paylaştı. Ongun 2019'da İBB Sözcülüğü yürütüyordu. Birim 19 Mayıs 2022'de kaldırıldı.

AK Parti İBB Grup Sözcüsü Av. Murat Türkyılmaz AKŞAM'a konuştu.

Türkyılmaz "Murat Ongun siyasi tartışmalarda hep taraf oldu. Ongun maaşı dışında yine İBB'nin şirketi olan İstanbul Dijital Medya Ticaret Anonim Şirketi'nde aynı zamanda yönetim kurulu başkanı olarak görev alıyor. İBB'den ihale alması çıkar ilişkileri anlamında düşündürücüdür" diye konuştu.

Türkyılmaz, "CHP'nin il ve ilçe yönetimlerinde olan isimler de dahil olmak üzere aktif yönetimde bulunan isimler iştiraklerde görev yapıyor. Ciddi huzur hakları alıyorlar" dedi.

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