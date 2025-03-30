İSTANBUL 16°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
30 Mart 2025 Pazar / 1 Sevval 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    38,0671
  • EURO
    41,2679
  • ALTIN
    3768.01
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Politika
  • >
  • Mustafa Varank'tan CHP'ye gönderme: Bol sıfırlı rakamlarla çalışmaya alışmışlar
Politika

Mustafa Varank'tan CHP'ye gönderme: Bol sıfırlı rakamlarla çalışmaya alışmışlar

BURSA (AA) - TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı ve AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank, CHP'nin Maltepe mitingine ilişkin, 'Yolsuzluk soruşturmalarından da görebileceğimiz şekilde bol sıfırlı rakamlarla çalışmaya alışmışlar, miting sayılarını ifade ederken de bu bol sıfırlı rakamlarla alışkanlık olarak konuşuyor.' dedi.

AA30 Mart 2025 Pazar 17:08 - Güncelleme:
Mustafa Varank'tan CHP'ye gönderme: Bol sıfırlı rakamlarla çalışmaya alışmışlar
ABONE OL

Varank, Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde (AKKM), AK Parti Bursa İl Başkanlığı tarafından Ramazan Bayramı dolayısıyla düzenlenen bayramlaşma programının ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, bugün CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in kendisiyle ilgili bazı ifadeler kullandığını söyledi.

Bir bayram gününde Özel'in "nahoş" açıklamalar yaptığını dile getiren Varank, şunları kaydetti:

"Seviyeyi bu kadar düşürmesi, milletimizin takdirine bırakacağımız bir husus. Kendisi, bizim çarpıtmalar yaptığımızı, 23 senenin sonunda farklı tutumlar içerisinde bulunduğumuzu ifade etmiş. Bir miting alanı tartışması üzerinden polemik çıkarmaya çalışmış. Hava fotoğrafları, insanların çekilmiş fotoğrafları var ve o hava fotoğrafıyla, o meydanda kaç kişinin toplanabileceği, aslında matematiğin bir konusu. Orada metrekareler belli. Temel matematik bilgisi olan, yani çarpmayı ve bölmeyi bilen herkes aslında o fotoğrafta kaç kişinin olduğunu hesap edebilir ama kendisi polemikler üzerinden yalanlarını maalesef örtmeye çalışıyor."

Mustafa Varank, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yolsuzluk soruşturmalarındaki bulgulardan da görebileceğimiz şekilde bol sıfırlı rakamlarla çalışmaya alışmışlar, miting sayılarını ifade ederken de bu bol sıfırlı rakamlarla aslında bir alışkanlık olarak konuşuyorlar. Ben, kendisine tekrar şunu çok açık bir şekilde ifade edebilirim, harita mühendisleri odasından bahsetmiş. Sadece Türkiye'de değil, istiyorsa İngiltere'deki harita mühendisleri odasına da benim yayınladığım hava fotoğraflarını gönderebilir. O alana kaç kişi sığabilir, kaç insan o mitinge katılabilir bunun hesaplamalarını yapabilir. Sayın Özgür Özel aslında genel başkan olduktan sonra ayağı kırıldığında 'Ben ayağımı Manisa'da evimde kırdım.' demişti. O yalandan başlayarak seri halde yalan söylemeye devam ediyor. Nasıl ki 14 milyon 800 bin kişi, 2 bin 900 sandıkta 11 saatte tek tek oy kullanamazsa o miting alanına da 2,2 milyon kişinin gelmesi, mümkün değil. Bir genel başkana yalan söylemek, yakışmıyor. Aslında bu tartışma, haritacılar mühendisleri odasının bir konusu değil, tabipler odasının bir konusu. Kendi yalanlarını eğer tabipler odasına sorarsa belki kendilerinden teyit alabilir."

Varank, siyaset yaparken her zaman millete doğruları söylemek gerektiğini, sayıları abartarak, çarpıtarak, yalanlar söyleyerek siyasette başarılı olunamayacağını vurgulayarak, "Kendisine tavsiyem, sadece Türkiye'deki değil, istiyorsa, İngiltere'deki harita mühendisleri odasını yanına alsın benim yayınladığı fotoğraflarda kaç kişi var, bunun hesaplamasını yaptırsın." ifadesini kullandı.

  • Bursa Milletvekili
  • CHP Mitingi
  • Yolsuzluk Soruşturması

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.