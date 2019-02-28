Mütedeyyinlere alçak dayatma

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta, 28 Şubat sürecinde yaşadıklarını ve bugün gelinen noktayı “28 Şubat sürecinde üniversiteden atılan öğrencilerden biriyim. Sonrasında bir mücadelenin içerisinde STK’larla aktif çalışarak yaklaşık 12-13 yıl süren 28 Şubat darbesiyle beraber siyasete girmiş oldum” sözleriyle anlatmaya başladı.

YÖK DENKLİĞİ KALDIRDI

“Normalde 1999 yılında mezun olacaktım” diyen Usta, neden bu mezuniyetin gerçekleşemediğini ise şöyle anlattı: O dönemde okulu bitirebileceğimi az çok hayal ediyordum. Okulu bitirmek bile çok zordu. Yurt dışına gittik 5’inci sınıftan bırakıp gittim. Bana birinci sınıftan ders verdiler. Sonra uğraştık dersleri kabul ettirdik. Kalan 1 yılı 3 yılda tamamladık yurt dışında. Sonra YÖK bir karar değişikliği yaptı ve denkliği kaldırarak Viyana Üniversitesi’nin diplomasını tanımadı. Ne yapacağız dedik? ‘Gelirsiniz sizi sınava sokarım bir hak veririm. Geçerseniz tamam. Geçemezseniz sizi tekrar Türkiye’de bir tıp fakültesinde 3’üncü sınıftan okumaya başlatırım’ dedi. Ben de ‘biraz mehter marşı gibi iki ileri bir geri geliyoruz’ dedim. Sınava girmek için başı açık fotoğraf isteniyor. Sınava başı açık girmeniz isteniyor. Böyle bir sınava girmeniz mümkün değil. Sınava girmediğimiz için 4 yıl bekledik. Sadece bir denklik almak için 4 yıl bekledik.

ZİHNİYET ZOR DEĞİŞTİ

Çalışma hayatında da başörtü yasaklarıyla karşı karşıya kaldığını belirten Usta, yasak zihniyetin kaldırılmasının kolay olmadığını belirterek şöyle konuştu: Ta ki 2010 yılına kadar. 2010 yılından sonra çözülmesiyle birlikte biz de bir iş bulduk ama hiçbir zaman kariyer yapmak imkanım olmadı. O süreçte bırakın milletvekili olmak, bir partide genel başkan yardımcısı olmak hiç aklımıza gelmezdi. Çünkü Merve kavakçı olayını Türkiye yaşadı. Demek ki çabalarsak, uğraşırsak değiştirebiliyoruz. Şuan başörtüsüyle ilgili bir sıkıntımız kalmadı.

AVRUPA’DA 28 ŞUBAT

Son dönemde Avrupa’da yaşanan ırkçılık olaylarına da değinen Usta, bazı Avrupa ülkelerinde başörtüsünün yasaklandığı haberlerini anımsatarak şunları söyledi: Avrupa, 28 Şubat’ını daha yeni yaşıyor. Türklere, Müslümanlara ve inançlara karşı aşırı bir bağnazlığın geliştiğini ve şiddet eylemlerinin çok arttığını görüyoruz.

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