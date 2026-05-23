Mahkemece CHP Genel Başkanlığı görevine iade edilen Kemal Kılıçdaroğlu, evinin önünde açıklama yaptı.

"ÖZGÜR BEY İLE ŞUANA KADAR GÖRÜŞMEDİK"

Şimdi bu sabah yeni bir gelişme oldu. Özgür Bey'e yeni görevi hayırlı olsun. Özgür bey benimle görüşeceğini ifade etmişti şuana kadar görüşmedik, umarım önümüzdeki günlerde veya bugün bir görüşme gerçekleşir. Kendisi 'ben arkadaşlarımla görüştükten sonra sizi arayacağım ve görüşeceğim' demişti. Belki bugün gerçekleşir.

"PARTİNİN AHLAKİ DEĞERLERİNİ DÜZELTMEMİZ LAZIM"

Cumhuriyet Halk Partisi köklü bir partidir, devlet kuran bir partidir, devlete yön veren bir partidir. CHP ahlaki değerlerini, ahlaki üstünlüğünü korumak zorundadır. Ben hepinizin huzurunda bütün vatandaşlarıma özellikle de partililere söz veriyorum. CHP'yi kuruluşundaki kodlara yeniden kavuşturacağız. Bizim partiye çok eleştiri gelmiştir. Partinin ahlaki değerleriyle ilgili olarak bugüne kadar hiçbir eleştiri gelmemiştir, şimdi geliyor. Bu ahlaki değerleri düzeltmemiz lazım.

"PARTİYİ AHLAKİ SORUNLARLA KARŞI KARŞIYA BIRAKMAK DOĞRU DEĞİL"

Bu süreçte partinin tabanını ayrıştıracak söylemlerden özenle kaçınmak lazım. Ben çok dikkatli bir dil kullanıyorum. Partinin tabanını ayrıştıracak, düşmanlaştıracak söylemlerden özenle kaçınmak gerekiyor. Bu parti Cumhuriyet'i kuran bir partidir, ahlaki erdemi kendisine felsefe edinmiş bir partidir. Bu partiyi ahlaki sorunlarla karşı karşıya bırakmak, buna benzer olaylar karşısında suskunluğumuzu sürdürmek artık doğru değil.