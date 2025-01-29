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Politika

Napolyon'un sözlerine atıfta bulundu: Türkiye her şeyin merkezinde

Washington'da ABD'nin eski Ankara Büyükelçisi Jeff Flake onuruna resepsiyon verildi. Napolyon'un 'Dünya tek bir ülke olsaydı başkenti İstanbul olurdu' sözlerine atıfta bulunan Flake, Türkiye'nin her şeyin merkezinde bulunduğunu söyledi. Flake, 'Türkiye en iyi zamanlarda da dünya alt üst olduğunda da gerçekten olayların tam ortasında yer alıyor ve bu durumda çok faydalı bir rol oynuyor' dedi.

AA29 Ocak 2025 Çarşamba 14:54 - Güncelleme:
Napolyon'un sözlerine atıfta bulundu: Türkiye her şeyin merkezinde
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ABD'nin eski Ankara Büyükelçisi Jeff Flake ve eşi Cheryl Flake onuruna Türkiye'nin Washington Büyükelçiliği Konutu'nda resepsiyon verildi.

Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Sedat Önal'ın ev sahipliğindeki resepsiyona, farklı ülkelerin diplomatik temsilcileri ve büyükelçilik çalışanlarının yanı sıra çok sayıda davetli katıldı.

Resepsiyonun açılışında konuşan Önal, Türk-Amerikan ilişkilerine katkıları ve yaptıkları hizmetler için Flake ailesine teşekkür etti.

Ayrıca ABD'nin eski Ankara büyükelçilerine de teşekkürlerini ileten Önal, "Onları tanımak ve çeşitli vazifelerde çalışmak benim için ayrıcalıktı." dedi.

ABD Dışişleri Bakanlığı eski Siyasi İşler Müsteşar Vekili ve eski Ankara Büyükelçisi John Bass ise Flake ailesi ile çalışmaktan memnuniyet duyduğunu belirterek, Flake'in büyükelçilik döneminin çok önemli olduğunun altını çizdi.

- "TÜRKİYE HER ŞEYİN MERKEZİNDE"

Flake, Beyaz Saray'dan görevlendirme geldiği zaman "yalnızca önemli bir yerse" gitmek isteyeceğini söylediğini hatırlatarak "Hedefi fazlasıyla aştılar." diye konuştu.

Napolyon'un "Dünya tek bir ülke olsaydı başkenti İstanbul olurdu" sözlerine atıfta bulunan Flake, Türkiye'nin her şeyin merkezinde bulunduğunu söyledi.

Flake, "(Türkiye) En iyi zamanlarda da dünya alt üst olduğunda da gerçekten olayların tam ortasında yer alıyor ve bu durumda çok faydalı bir rol oynuyor." diye konuştu.

Flake'in eşi Cheryl Flake ise konuşmasına Türkçe "merhaba" diyerek başladı.

Türkiye'nin kendisi için özel bir yere sahip olduğunu belirten Cheryl Flake, üniversite yıllarında şarkı ve dans grubuyla Türkiye'yi ziyaret ettiğini anımsattı.

Flake, İstanbul'un ziyaret ettiği en güzel şehir olduğunu ve Boğaz'ı çok sevdiğini dile getirerek, Türkiye'deki aile bağlarının çok önemli olduğunu kaydetti.

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