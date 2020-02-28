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Politika

Stoltenberg: NATO Esed'i aradı ve saldırıların durmasını istedi

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, NATO karargahında Suriye gündemli olağanüstü toplantının ardından basın toplantısı düzenledi. Çok açık bir şekilde Rusya'ya ve rejime saldırılara son vermesi çağrısında bulunduklarını aktaran Stoltenberg, 'NATO, hava savunması dahil Türkiye'ye destek vermektedir' dedi.

28 Şubat 2020 Cuma14:10 - Güncelleme: 28 Şubat 2020 Cuma 14:25

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in açıklamalarından bazı satırbaşları:

"Tüm müttefikler başsağlığı diledi ve Türkiye ile tam dayanışma içinde olduklarını ifade etti"

"NATO halihazırda Türkiye'ye destek veriyor. Müttefikler, Türkiye için daha fazla ne yapılabileceğine bakıyor"

"NATO hava savunması dahil Türkiye'ye destek veriyor"

"NATO Esed'i aradı ve saldırıların durmasını istedi"

"NATO olarak Türkiye'ye hem politik olarak hem de pratikte destek olmaya devam edeceğiz. Bu konuda ne yapacaklarını müttefikler toplantıda görüştü"

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