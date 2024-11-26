NATO Genel Sekreteri Rutte'ye Ankara'dan 3 net uyarı

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, göreve başlamasının ardından Ankara'ya ilk resmi ziyaretini gerçekleştirdi. Başkan Erdoğan, Rutte'yi Külliye'de kabul etti. Görüşme yaklaşık 1 saat sürdü.

Rutte görüşme öncesi "Giderek daha öngörülemez hale gelen bir dünyada Türkiye, İttifakımıza paha biçilmez katkılarda bulunarak güney kanadımızdaki caydırıcılığı güçlendiriyor. Türkiye, NATO'nun en büyük ikinci ordusuna, etkileyici bir savunma sanayisine sahiptir ve 70 yılı aşkın süredir güçlü ve kararlı bir müttefiktir" ifadelerini kullandı.

TürkMedya Ankara Temsilcisi Melik Yiğitel'in haberine göre, Külliye'deki kabulden önce Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'la da bir araya gelen Rutte'ye Ankara'daki temaslarında 3 uyarıda bulunuldu:

1- TERÖRLE MÜCADELEDE BİZİMLE İŞBİRLİĞİ YAPIN

2023 Vilnius ve 2024 Vaşington Zirvelerinde alınan kararlar doğrultusunda müttefikler arasında savunma tedariki üzerindeki engellerin kaldırılması gerekiyor. Bu konuda öncü rol oynayın.

2- AB, ÜYE OLMAYAN NATO ÜLKELERİNİ DIŞLAYAN TUTUMUNDAN VAZGEÇMELİDİR

AB'nin kollektif savunma çabaları ancak Türkiye'nin de içinde olduğu karar alma süreçleriyle mümkündür. 2025'te İstanbul'daki Dışişleri Bakanları toplantısında da NATO'nun caydırıcılık durumu kapsamlı olarak ele alınmalıdır.

3- (Rusya-Ukrayna) Küresel savaş boyutuna bir de nükleer savaş ihtimali eklenince riskin boyutları gittikçe artıyor. NATO ve de tüm üye ülkeler kışkırtıcı olmayan bir caydırıcı rol üstlenmelidir.

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