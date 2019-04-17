'S-400 füzelerinin muhtemel savunma görevi Ankara ve İstanbul olacak'
Bakan Akar “S-400 Suriye’de konuşlu ama İsrail’in yakın mesafede konuşlu F-35’leri var. Biz diyoruz ki ‘Gelin oturalım, teknik bakımdan yapılması gereken neyse konuşalım.’ Biz bunları NATO sistemlerine entegre etmeyeceğiz. Ayrıca bizim milli olup da NATO için çalışan unsurlarımıza da entegre etmeyeceğiz” değerlendirmesinde bulundu.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, DEİK Türkiye-ABD İş Konseyi ile Amerikan-Türk Konseyi tarafından bu yıl 37’ncisi düzenlenen TAİK-ATC Ortak Yıllık Konferansı’na katılmak üzere geldiği Washington’da Türk gazetecilerle bir araya geldi, gündeme ilişkin soruları yanıtladı.
ÜLTİMATOM DİLİ YANLIŞ
Hava savunma sistemlerinin menziline dikkati çeken Akar “Türkiye hava ve füze tehdidiyle karşı karşıya. Türkiye’nin hava sahasını tam olarak kontrol altına alacaksak bizim birçok hava ve füze savunma sistemine ihtiyacımız var” dedi. Patriot tedariki konusunda ABD’den yapıldığı belirtilen teklife ilişkin soru üzerine Bakan Akar “Füze ve hava savunma sistemleriyle alakalı kriterlerimiz belli. Bazı iyileştirmeler oldu. Şimdi yoğun bir şekilde çalışma devam ediyor” ifadelerini kullandı. Akar, iki ülke ilişkilerinde ayrıştırıcı ve ültimatom dilinin kullanılmamasının önemine değinerek, S-400 tedariki ve F-35 projesinin birbirine bağlanmaması gerektiğini belirtti.
ENTEGRE EDİLMEYECEK
F-35 savaş uçakları ile S-400’lerin yakın konuşlandırılması durumunda birbirlerinin teknik bilgilerini alabileceğine yönelik tartışmaları anımsatan Akar, şunları söyledi: S-400 Suriye’de konuşlu ama İsrail’in yakın mesafede konuşlu F-35’leri var. Diğer taraftan Baltık ülkelerinde de buna benzer durumlar var. Biz diyoruz ki ‘Gelin oturalım, teknik bakımdan yapılması gereken neyse konuşalım.’ Biz bunları NATO sistemlerine entegre etmeyeceğiz.
ANKARA VE İSTANBUL
Ayrıca bizim milli olup da NATO için çalışan unsurlarımıza da entegre etmeyeceğiz. Bunlar bağımsız, ayrı bir şekilde çalışacaklar. Muhtemelen Ankara ve İstanbul’un savunması olacak S-400’ün görevi. Diğer taraftan da F-35’lerin yeri ise Malatya. Burada yatırımları yaptık, yapmaya devam ediyoruz. Arada ciddi bir mesafe var. Bunları tartışalım, konuşalım. Eğer bu çalışmalar sırasında hakikaten teknik bakımdan alınması gereken tedbirler varsa yapalım. Geldiği zaman ne yaparız? Bu Ankara olabilir, İstanbul olabilir veyahut da bir sanayi bölgesi olabilir. Füze ve uçak tehdidine karşı nereleri hassas, bu çalışılan bir konu.
FETO İADE EDİLMELİ
Bakan Akar “ABD’den, FETÖ’nün lider kadrosu ve elebaşısı hakkındaki iade taleplerimize yanıt vermelerini bekliyoruz. Bu terörist grubun ABD’deki okullarından yıllık geliri 800 milyon dolardır” dedi.
KRİTİK GÖRÜŞME
Milli Savunma Bakanı Akar, Washington’daki temasları kapsamında ABD Savunma Bakan Yardımcısı Patrick M. Shanahan ile görüştü. Görüşmede Suriye´de oluşturulması düşünülen güvenli bölge, S-400 alımı, F-35 uçakları ve Doğu Akdeniz´deki gelişmelerin ele alındığı açıklandı.
Türkiye’nin teklifi ABD’nin masasında
ABD’nin Patriot ile ilgili sunduğu son teklife ilişkin belli bir tarihin olup olmadığı sorusuna Akar, “Hayır” karşılığını verdi, çalışmaların sürdüğünü yineledi. S-400’lerin ne zaman Türkiye’ye gelmesinin planlandığı sorulan Akar “Son görüşme sırasında Rusya tarafından ‘haziran’ telaffuz edildi ama onun da gelmesi, gitmesi vesaire başka bir çalışma konusu” diye konuştu. S-400 ile F-35’in teknik olarak nasıl ayrıştırılacağına yönelik ABD’lilerle teknik görüşmelerin yapılıp yapılmayacağına ilişkin soruyu Akar “Bizim teklifimizde Amerikalıların masasında bu” şeklinde yanıtladı.
Ayyıldız Pentagon’a rakip olacak
Ankara’da yapılması planlanan yeni karargah projesinde gelinen son duruma ilişkin Bakan Akar, “Ayyıldız Projemiz var. Öyle bir bina yaptık Pentagona rakip olacak. Bununla ilgili Sayın Cumhurbaşkanımızın direktiflerini aldık, ‘Devam’ talimatını verdiler. İnşallah bunu geliştireceğiz” diye konuştu.
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