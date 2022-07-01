NATO Zirvesi... Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bizi barıştırmak için çok çaba sarf ettiler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da Hz Ali Camii'ndeki cuma namazının ardından açıklamalarda bulundu.

İSVEÇ VE FİNLANDİYA'NIN NATO'YA ÜYELİĞİ

Son NATO zirvesi gerçekten ülkemizin özellikle terörle mücadele, bunun yanında diğer NATO ülkeleri ile olan birlikteliği ve son olarak önümüze getirilen İsveç, Finlandiya üyeliği konusu, bunu bazıları üyelik olarak ifade ediyorlar fakat bu bir davet sürecidir. Bizler bu davete şu anda evet demiş olduk. Bu davetin bazı şartları var. Bu şartlarımızı da sözleşmemizin içine yerleştirdik. Bu sözleşme ile birlikte de 4'lü görüşme gerçekleştirdik. Bir gün önce de görevli arkadaşlar bu çalışmayı yaptılar.

"ŞARTLARIMIZ KABUL EDİLDİ"

Bu çalışmalarla önümüze geldi. Fakat liderler olarak yaptığımız görüşmeden sonra dedik ki, bu arkadaşlarımız tekrar bir görüşme devam ettirsinler. Tekrar bir görüşme yaptılar ve o görüşmeden sonra da bizler bu sözleşmenin içerisine girmesi gereken özellikle teröre ve teröristlere yönelik şartlarımızı koyduk. Bu şartlar kabul edildi. Neydi bu şartlar, tabi bugüne kadar Avrupa Birliği bu işi hep PKK ile geçiştirdi. Biz ise hayır dedik artık bu PKK ile kabul edilecek bir terör mücadelesi değildir. Şimdi buraya YPG, PYD ve FETÖ terör örgütlerini de bu sözleşmenin içerisine yerleştirmemiz gerekiyor.

"YAN ÇİZMEYE KALKTILAR"

Tabi biraz yan çizmeye kalktılar fakat biz kendilerine dedik ki, bu bizim kırmızı çizgimizdir bunu kabul etmeyecek olursanız buradan kesinlikle bu anlaşmaya evet diyemeyiz bu şekilde dönersiniz. Sonra tekrar görüşmeler devam etti sonunda kabul ettiler. Şimdi bunun yazılı metne girmiş olması hele hele bir NATO sözleşmesinin mutabakat zaptının içerisine özellikle PKK'nın dışında YPG, PYD ve FETÖ terör örgütü olarak bunun yerleşmiş olması bizim bu süreçten nasıl bir başarıyla çıktığımızın en güzel ifadesidir. Uluslararası etkinliği olan dergilerde bunu bu şekilde kayda geçmiş oldular. İşin gerçeği de budur. NATO zirvesinde de bir iki üç dakikalık sesli değil fakat görüntülü olarak terörle mücadelemizi, Türkiye'deki terör gösterilerini de aynı zamanda Avrupa'nın değişik ülkelerindeki terör örgütlerinin gösterilerini de orada yayına geçirdik ve NATO ülkeleri de bunları görüntülü olarak orada seyretme imkanı buldular. Tüm bunlar, dağıttığımız belgelerle onlara alın bakın görün dedik.

YUNANİSTAN İLE YAŞANAN SORUNLAR

Yunanistan'la savaş yapalım gibi bir derdimiz yok. Verdikleri sözde durmuyorlar. Hava sahamızı 147 kere ihlal ettiler. Bunu yaparsanız hava kuvvetlerimiz de gerekli cevabı verir. Bunu yapmazsak vatandaşlarımız 'Bizim silahlı kuvvetlerimiz nerede' demez mi? Miçotakis sadece hakkı teslim etmiştir diyeyim. Bizi barıştırmak için çok gayret sarfettiler ancak şu an böyle bir şey düşünmüyoruz, gelecekte ne olur bakarız dedik.

"AFET BÖLGESİ İLAN ETTİK"

Son dönemde ciddi afetlerle karşı karşıyayız. Tüm kurumlarımız, gerek sel, gerek yangın afetlerinde gerekeni yaptı. Bunların üstesinden geldik, geliyoruz. Artvin'de heyelan sebebiyle bir TIR'ımız kayaların altında kaldı. Orada da ilgili kurumlarımız çalışmalarını sürdürüyor. Tabi bu afetlerimizi sıfırlamak mümkün değil.

Son yangın afetinde, itfaiyecilerimiz 4.5 günde yangını söndürdüler. Şimdi bu alanı eskiye dönüştürelim diyoruz. Bu zarar gören bölgeleri genel hayata etkileyen bölge ilan ediyoruz.