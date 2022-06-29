NATO üyeleri, İsveç ve Finlandiya'yı üyeliğe davet etti.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, "Bugün NATO liderleri tarihi bir karar vererek İsveç ve Finlandiya'yı üyeliğe davet etmişlerdir. Türkiye ile mutabakat bu kararın önünü açtı. Bu sebeple Türkiye'ye teşekkür etmek istiyorum." dedi.

Rusya'nın NATO'nun kapısını kapatma çabasının başarısız olduğunu vurgulayan Jens Stoltenberg, bir gazetecinin "Ukrayna'ya mesajınız ne olacak?" şeklindeki sorusuna şöyle yanıt verdi:

"Ek yardım paketleri açıklanıyor, Almanya, Norveç ve Hollanda gibi ülkeler çoktan duyuru yaptılar. Salondaki tüm liderler Zelenskiy'e yanında olacağız dedi. Ukrayna'ya desteğimiz devam edecek, diğer savaşlar gibi bu savaş da müzakere masasında sona erecektir. Ukrayna'nın kabul edeceği şartlarda anlaşma sağlanması gerekiyor. Müzakere masasında yapabilecekleri sahadaki gücüne bağlı, amacımız sahada her aşamada destek olmak. Ukrayna'nın adaylığı konusunda kapımız açık olacak."