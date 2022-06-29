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Politika

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: Türkiye'ye teşekkür ederiz

NATO ülkelerinin liderleri, İsveç ve Finlandiya'yı ittifaka katılmaya davet etme kararı aldı ve katılım protokollerini imzalama konusunda uzlaştı. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, 'Türkiye'ye teşekkür ediyoruz. Türkiye ile mutabakat bu kararın önünü açtı' dedi.

29 Haziran 2022 Çarşamba 16:13 - Güncelleme:
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NATO üyeleri, İsveç ve Finlandiya'yı üyeliğe davet etti.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, "Bugün NATO liderleri tarihi bir karar vererek İsveç ve Finlandiya'yı üyeliğe davet etmişlerdir. Türkiye ile mutabakat bu kararın önünü açtı. Bu sebeple Türkiye'ye teşekkür etmek istiyorum." dedi.

Rusya'nın NATO'nun kapısını kapatma çabasının başarısız olduğunu vurgulayan Jens Stoltenberg, bir gazetecinin "Ukrayna'ya mesajınız ne olacak?" şeklindeki sorusuna şöyle yanıt verdi:

"Ek yardım paketleri açıklanıyor, Almanya, Norveç ve Hollanda gibi ülkeler çoktan duyuru yaptılar. Salondaki tüm liderler Zelenskiy'e yanında olacağız dedi. Ukrayna'ya desteğimiz devam edecek, diğer savaşlar gibi bu savaş da müzakere masasında sona erecektir. Ukrayna'nın kabul edeceği şartlarda anlaşma sağlanması gerekiyor. Müzakere masasında yapabilecekleri sahadaki gücüne bağlı, amacımız sahada her aşamada destek olmak. Ukrayna'nın adaylığı konusunda kapımız açık olacak."

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