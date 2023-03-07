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Politika

NATO'dan Türkiye açıklaması: Önemli olan sürecin tekrar aktif hale gelmesi

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, 9 Mart'ta Türkiye, İsveç ve Finlandiya'nın temsilcilerinin Brüksel'deki NATO karargahında yapacağı toplantının sonuçlarıyla ilgili şimdiden açıklama yapmak istemediğini belirterek 'Önemli olan görüşmenin gerçekleşip sürecin tekrar aktif hale gelmesinin sağlanmasıdır.' dedi.

AA7 Mart 2023 Salı 21:39 - Güncelleme:
NATO'dan Türkiye açıklaması: Önemli olan sürecin tekrar aktif hale gelmesi
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Stoltenberg, İsveç Başbakanı Ulf Kristersson ile İsveç'in başkenti Stockholm'de bir araya geldikten sonra düzenledikleri ortak basın toplantısında konuştu.

Kristersson ile İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya katılımının kesinleştirilmesi konusunu ele aldıklarını belirten Stoltenberg, "Bu en önemli önceliğimiz ve ilerleme kaydediyoruz. Türkiye'nin meşru güvenlik kaygıları var. Hiçbir NATO müttefiki bu kadar çok terör saldırısına maruz kalmadı. İsveç'in yeni terör yasasını çıkararak ve Ankara ile işbirliğini güçlendirerek PKK da dahil olmak üzere terörle mücadelede hızlanmasını memnuniyetle karşılıyorum." ifadesini kullandı.

Stoltenberg, ayrıca İsveç'in Türkiye'ye silah ihracatı konusunda herhangi bir kısıtlama olmamasını sağlamasını da memnuniyetle karşıladığını bildirdi.

NATO Genel Sekreteri, "İsveç, üçlü memorandum kapsamındaki taahhütlerini yerine getirdi ve onay sürecini tamamlama zamanı geldi." dedi.

Üç ülkenin temsilcilerinin katılımıyla 9 Mart'ta Brüksel'de NATO karargahında yapılacak görüşmeye değinen Stoltenberg, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye, Finlandiya ve İsveç tarafından NATO Madrid Zirvesi'nde 28 Haziran 2022'de imzalanan Üçlü Muhtıra çerçevesinde kurulan Daimi Ortak Mekanizma toplantılarını yeniden başlatmayı kabul etmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Stoltenberg, Macaristan parlamentosunun onay görüşmelerine başlamasını da memnuniyetle karşıladığını ifade ederek sürecin kısa sürede tamamlanmasını beklediğini söyledi.

Hem İsveç hem Finlandiya'nın Vilnius'ta temmuzda düzenlenecek zirveye kadar üye olması için çalıştığını ancak kesin bir tarih veremeyeceğini yineleyen Stoltenberg, "Mesele İsveç ve Finlandiya'nın üye olup olmayacağı değil, ne zaman olacağıdır." değerlendirmesini yaptı.

Stoltenberg, 9 Mart'ta yapılacak üçlü toplantıyla ilgili şunları kaydetti:

"Bu toplantıdan ne çıkacağını önceden duyurmak konusunda dikkatli olmak istiyorum. Aksi halde görüşme zorlaşacaktır. Önemli olan görüşmenin gerçekleşip sürecin tekrar aktif hale gelmesinin sağlanmasıdır."

  • NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg
  • NATO
  • Daimi Ortak Mekanizma

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