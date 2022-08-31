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Politika

NATO'dan Türkiye paylaşımı! Yunanistan ayağa kalktı

NATO Müttefik Kara Komutanlığı'nın dün 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle sosyal medya hesabından Türkçe ve İngilizce yaptığı paylaşımda, “Zafer bayramınız kutlu olsun” denilirken İngilizce olarak ise, “Bugün Türkiye'nin bağımsızlığının 100'üncü yılı. Türk müttefiklerimizin yanındayız ve bu Zafer Bayramı'nı onlarla kutluyoruz” denildi. Bu paylaşımdan sonra Yunan medyası ayağa kalktı.

31 Ağustos 2022 Çarşamba 11:02 - Güncelleme:
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NATO Müttefik Kara Komutanlığı, resmi Twitter hesabı üzerinden, fotoğraflı bir paylaşım yaparak Türkiye'nin 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutladı.

Türkçe ve İngilizce yapılan paylaşımda, "Zafer bayramınız kutlu olsun" denilirken İngilizce olarak ise, "Bugün Türkiye'nin bağımsızlığının 100'üncü yılı. Türk müttefiklerimizin yanındayız ve bu Zafer Bayramı'nı onlarla kutluyoruz" denildi.

NATO'DAN TÜRKİYE PAYLAŞIMI! YUNANİSTAN AYAĞA KALKTI

Bu paylaşımdan sonra Yunan medyası ayağa kalktı.

Yunanistan'ın çok okunan gazetelerinden Ta Nea, "Akıl almaz paylaşım. NATO bombaladı: Türkiye'yi 1922'de Yunanistan'a karşı kazandığı zaferden dolayı tebrik ettiler" başlığıyla bir haber yayınladı.

NATO'nun yaptığı paylaşıma ilişkin detayların yer aldığı haberde, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın, Türkiye için önemine değinildi. Yunan kuvvetlerine karşı kazanılan bu zaferin yurt genelinde kutlandığı belirtildi.

NATO'nun yaptığı paylaşım, Yunan medyasında "inanılmaz" ve "bomba" olarak yorumlandı.

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