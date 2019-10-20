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Nedim Şener'den CHP'li Kaftancıoğlu'na çok sert 'Barış Pınarı Harekatı' cevabı

CHP İstanbul İl Başkanı Kaftancıoğlu, Barış Pınarı Harekatı'nı hedef alan sözlerine gazeteci Nedim Şener'den sert tepki geldi.

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CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, “Danışma Kurulu Toplantısı” öncesi yaptığı açıklamada Türkiye’nin kuzey Suriye’ye başlattığı Barış Pınarı Harekatı’nı hedefe koyarak şu ifadeleri kullandı;
 
"Bu konuya ilişkin, ‘6 asker şehit oldu, 21 sivil yaşamını yitirdi. Bu insanlar neden öldü’ sorusunu sormak istiyorum. Bugün bu sorunun soruluyor olması ve yanıtının veriliyor olması lazım. Operasyonun başladığı günden itibaren gerçekten barışı savunan, savaşın kimseye faydası olmadığını söyleyen insanlar nasıl susturuldular ve cezalandırılıyorlar?"
 
"SEN BU MÜPTEZEL SİYASETİ YAPABİLESİN DİYE!"
 
 Kaftancıoğlu'nun bu sorusuna gazeteci Nedim Şener'den tek cümlelik bir yanıt geldi. Konuya ilişkin haberi sosyal medya hesabından paylaşan Şener, 'Sen bu müptezel siyaseti yapabilesin diye!!!!' ifadelerini kullandı.

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