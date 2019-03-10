Neşeli ve umutlu, mutlu bir hikaye bu!

Çocuk Esirgeme Kurumu dendiğinde, kalbi olanın önce göğsü sıkışır.

Her çocuğun, rahat şartlara doğmadığı, olması gerektiği gibi pamuklara sarılıp sevgiyle koklanmadığı ya da yaşarken biyolojik ebeveynlerinden bir nedenle ama mutlaka bazı zorlu sebeplerle ayrıldığı, ayrılmak zorunda kaldığı;

Bu kopuşun yahut kopmadan önce yaşanan kimi travmatik olayların çocuk ruhunda ve bedeninde kim bilir nasıl yaralar açtığı, açmış olabileceği, hayatın hoyrat ellerinin bu narin yavruları nasıl da hırpalamakta olduğu;

Ailenizdeki çocuklar nazla niyazla büyütülürken ailesiz kalmış bu kıymetli emanetlerin ne kadar esirgenirlerse esirgensinler aslında bir belirsizlik, ilgisizlik ve sevgisizlik sarmalı içinde büyümekte olduğu bilgisi sizi nefessiz bırakabilir.

Bırakmalıdır da.

Çünkü öyledir. Çünkü eğer bir çocuk sevgi ve yakın ilgi ile büyümezse, biricik olduğunu hissedemezse, birebir göz ve söz temasından mahrum kalırsa, neden yoksun olduğunu bilemeden kendinden kat be kat büyük bir yoksunluk duygusu altında ezilir. Ruhu, kalbi geri döndürülemeyecek denli büyük hasar alır. Yaralanır. İşte o zaman yazık olur, hem ona hem ona sahip çıkamayan topluma!

KURUMSAL MERHAMET

Merhametliler toplumu dediğimiz, eli, kalbi, duası mazlum coğrafyalara, açlığa mahkum bırakılmış diyarlara, çığlığı boğulmuş zindanlara ulaşan bu toplum, kendi evlatlarına da sahip çıkmanın yollarını hep aramış. Devlet modern dönemlerde bu işi kurumlar vasıtasıyla götürmek istemiş.

Çocuk Esirgeme Kurumu’nun ilk nüvesi olan İstanbul Himaye-i Etfal Cemiyeti İstanbul’da kurulduğunda takvimler 6 Mart 1917’yi gösterir. O günden bu yana da kimsesiz çocukları esirgemek maksadıyla kurum bacası hep tütmüş. 1921’de Kurtuluş savaşında öksüz yetim kalan çocukları da kapsayarak ve “çocuk esirgeme kurumu” adını alarak bu günlere gelmeyi başarmış. Bugün artık kurumun adı “Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü”.

NEŞELİ GÜNLER İÇİN

Devletin imkanı artıkça, zihniyetler değiştikçe kurum da olumlu yönde değişiyor aslında. Artık koğuş sistemi yok. Ağır şartlar yok. Artık devlet koruması altındaki çocuklar zorlu olaylar içinden çıkıp gelmiş olsalar da acıklı, ağlamaklı hikayelerin “nesnesi” değil, sorumlu, olumlu, neşeli cümlelerin öznesi.

Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu (SHÇEK) çatısı altında korunmaya muhtaç çocuklara hizmet veren kuruluşlar 2011 yılında Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının kurulmasıyla daha doru bir yaklaşımla yeniden yapılandırıldı.

Çocuklar koğuş tipi yurtlardan, sıra sıra dizili ranzalardan, bir örnek giyimden, toplumdan dışlanmaktan, acınarak bakılmaktan kurtuldular. Artık kurumdalarsa çocuk evleri ve çocuk sitelerinde yani az-çok ev ortamında büyüyorlar. Ve en önemlisi hızla yayılan, daha da yayılması umulan koruyucu aile yanında yuva sıcaklığı içinde sevgiyle büyüyorlar.

6556 ÇOCUK IŞIK VERİYOR

Var olan ama yaygın olmayan “koruyucu ailelik” modeli 2012 yılında o dönemde Başbakan olan Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın himayesinde 81 ilin vali eşlerinden başlayan “gönüllü elçiler” projesiyle yeniden hayat buldu. Ve sayılar hızla arttı. Mevzuatta yapılan değişikliklerle koruyucu ailelik kolaylaştı. Evlat hasreti çeken aileler çocuklarına, aile-yuva hasreti çeken çocuklar ise aileye kavuştu.

2002 yılında koruyucu aile yanındaki çocuk sayısı sadece 515 iken, 2019 Şubat ayı itibariyle 5360 aile yanında 6556 çocuk var. Ve bu çocukların 688’i de engelli…

Ama halen kurum bakımında olan ve aile hasreti çeken, eli tutulsun diye bekleyen çocuk sayısı, ne yazık ki bu rakamın iki katı...