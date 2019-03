Neşeli ve umutlu, mutlu bir hikaye bu!

“CAN BAĞI İLE BAĞLANMAYA BEN DE NİYETLENDİM”

Devlet bakımında olan tüm çocukların “Bakan Annesi” olan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, bilhassa 0-6 yaş grubundaki çocukların kuruluşlarda değil mutlaka aile ortamında büyümesi gerektiğini önemsediklerini söylüyor. “Bu çocuklar emanetimiz” diyen Selçuk kendi hayatında aldığı değerli bir kararı da kamuoyunun bilgisine samimiyetle sundu: “Ben de bir süre önce koruyucu aile hizmetinden yararlanmak için başvurulara niyetlenmiş fakat bu cesareti henüz gösterememişken Saygıdeğer Cumhurbaşkanımız, bütün çocukları bana emanet etti. Biz inanıyoruz ki biyolojik anne olsak da olamasak da bu çocuklar hepimizin. Bizler inanıyoruz ki çocuklardan sevgisini ilgisini esirgeyen toplumlar, geleceğine sahip çıkamaz o yüzden çocuklarımızı bağrına basan koruyucu ailelerimizi, evlat edinen ailelerimizi yürekten kutlamak istiyorum. Sizler, çocuklarımıza kan bağıyla değil can bağıyla bağlandınız.”

PROTOKOL MASASINDA BİR OYUNCAK TOSBAĞA

Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde değişik zamanlarda çeşitli vesilelerle pek çok kez bulundum. Aldığım her davetten dolayı mutlu oldum ve ne yapıp edip davete mutlaka icabet ettim. Ama sadece davete icabet, yahut programı takip değildi amacım. Davetliler kalabalığını gözlemleyerek de siyasi ve sosyal çıkarımlarda bulunma imkanı elde ettim. Cumhurun Başkanı kelimenin tam anlamıyla Cumhur’u buluşturuyordu. Şık hanımlarla jilet gibi giyinmiş beyler de oluyor resepsiyonlarda, şalvarlı tülbentli teyzelerle elleri nasır tutmuş kara kavruk amcalar da. Gayet doğal şekilde… Giderek kimse kimseyi ve mekanı yadırgamadan, aynı bütünün kıymetli parçaları olduğunu bilip hissederek. 7 Mart günü de öyleydi. Tek farkla. Çünkü o gün masal mekanı gibiydi Külliye. Türkiye’nin dört bir yanından gelmiş her yaştan kadınlar ve erkekler. Ve onları “evlat” bilmiş koruyucu anne babalarının ellerinden tutmuş neşeli çocuklar. Neşeli sesleri, pıtır pıtır hareketleri ve yanlarında getirdikleri oyuncakları ve hayalleriyle Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ni masalsı bir mekana çevirdiler. Hemen her masada zarif yemek takımlarının yanında, masa düzenini fena halde bozan oyuncak bebekler, çek-bırak arabalar, enva-i çeşit hayvanat. Bizim masa da zengindi. Bir yanda prenses bebekler, bir yanda mutlu bir tosbağa.