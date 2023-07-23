Netanyahu ve Abbas'ın Türkiye ziyareti dünyanın gündeminde! Başkan Erdoğan'a işaret ettiler

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, 25 Temmuz'da Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın, 28 Temmuz'da ise İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Türkiye'yi ziyaret edeceğini bildirdi.



Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Abbas ve İsrail Başbakanı Netanyahu'yu aynı hafta içerisinde ayrı ayrı Türkiye'de misafir edeceği belirtildi.

Erdoğan'ın davetine icabetle Türkiye'ye gelecek olan liderlerin, güncel bölgesel ve küresel meseleler hakkında fikir teatisinde bulunacağı ifade edilen açıklamada, Filistin Devlet Başkanı Abbas'ın, 25 Temmuz'da gerçekleştireceği Türkiye ziyaretinde, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yapacağı resmi görüşmelerde, Türkiye-Filistin ilişkileri, İsrail-Filistin ihtilafı bağlamındaki son gelişmeler ile diğer güncel bölgesel ve uluslararası konuların ele alınacağı aktarıldı.

Açıklamada, Türkiye ile dost ve kardeş Filistin Devleti arasındaki işbirliğinin daha da geliştirilmesine yönelik atılabilecek adımların da görüşmenin gündem maddeleri arasında yer alacağı kaydedildi.

NETANYAHU 28 TEMMUZ'DA TÜRKİYE'YE GELİYOR

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, İsrail Başbakanı Netanyahu'yu da 28 Temmuz'da Türkiye'de ağırlayacağı bilgisi verilen açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Ziyaret kapsamında yapılacak görüşmelerde, Türkiye-İsrail arasındaki ikili ilişkiler tüm boyutlarıyla gözden geçirilecek; işbirliğinin geliştirilmesi için atılabilecek adımlar ele alınacak. Görüşmelerde, ikili ilişkilerin yanı sıra ayrıca güncel bölgesel ve uluslararası meseleler hakkında fikir alışverişinde bulunulması da öngörülmekte."

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: ATACAĞIMIZ ADIMLA İLK DEFA NETANYAHU İLE BİR TEMAS KURUYORUZ



Suudi Arabistan, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri'ni (BAE) kapsayan Körfez turunun ardından Türkiye'ye dönüşünde gazetecilerin sorularını cevaplayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Netanyahu'nun Türkiye ziyaretine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"Bu atacağımız adımla ilk defa Netanyahu ile bir temas kuruyoruz. Temennim odur ki bu gelişme, Türkiye-İsrail ilişkilerinde çok daha sıcak bir dönemin başlangıcı olsun."



FİLİSTİN-İSRAİL ARASINDA ARABULUCULUK



Batı basını Filistin Devlet Başkanı Abbas ile İsrail Başkanı Netanyahu'nun Türkiye ziyaretini yakın takibe aldı. 3 gün arayla Türkiye'ye gelecek iki liderin Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşeceğini yazan batı basını, görüşmelerin bölgeye olumlu yansımalarının olacağına dikkat çekti.

"Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail ve Filistin arasında arabuluculuk mu planlıyor?" başlıklı haberde kritik görüşmelerden çıkan sonucun yeni gelişmeleri beraberinde getireceğine vurgu yapıldı.

Haberde, "İki liderin ziyaretleri, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın durmuş barış sürecini yeniden canlandırmak amacıyla İsrail ile Filistinliler arasında arabuluculuk rolü oynamaya çalıştığı yönünde düşüncelere yol açtı" ifadelerini kullandı.