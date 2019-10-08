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New York Times: Trump ABD'nin politikasını değiştirdi

New York Times: Trump, Türkiye’nin Suriye’de operasyon düzenlemesine onay vererek ABD’nin politikasını değiştirdi. 

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Türkiye’nin Suriye’de düzenleyeceği askeri operasyonla ilgili haberler, ABD gazetelerinin internet sitelerinin manşetinde yer aldı. New York Times, Trump’ın ABD’nin politikasını değiştirdiğini yazdı. Washington Post ise üst düzey bir yetkiliye dayandırdığı haberinde, ABD’nin operasyonun boyutuna dair “hiçbir fikri olmadığını” yazdı. New York Times gazetesi, haberinin başlığında, “Trump, Türkiye’nin Suriye’de operasyon düzenlemesine onay vererek ABD’nin politikasını değiştirdi” dedi. Gazeteye göre Trump, ABD Savunma Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığı’ndaki üst düzey yetkililerden gelen tavsiyelere uymadı. New York Times, “Kürt savaşçılar” olarak tanımladığı Suriye Demokratik Güçleri’nin (SDG) Türkiye tarafından “terörist” olarak nitelendirildiğini, ABD için ise SDG’nin IŞİD’e karşı en güvenilir ortak olduğunu yazdı. 

KÜRTLER ARTIK GÜVENMEYECEK 

Gazete, Trump’ın Aralık 2018’de de Suriye’den çekilme kararı aldığını fakat ABD Savunma Bakanlığı, Amerikan istihbarat birimleri ve ülkesinin Avrupa’daki ortaklarından gelen tepkiler sonrası kararını gözden geçirmek zorunda kaldığını hatırlattı. New York Times, Türkiye’nin operasyon kapsamında Suriye sınırından ne kadar içeri gireceğinin veya operasyon sırasında SDG ile çatışıp çatışmayacağının bilinmediğini aktardı. Gazetenin haberinde daha geçen hafta ABD’li üst düzey yetkililerinin, Kürt güçlerini koruma ve Türkiye’nin operasyonunu engelleme konusunda fikir birliğine vardıkları bilgisi yer aldı. New York Times’a konuşan Suriye uzmanları, SDG’nin Türkiye’ye karşı koyabilmek için Suriye ordusuyla anlaşmaya yanaşabileceği görüşünde. ABD Temsilciler Meclisi’nin Demokrat üyelerinden Ruben Gallego, “Türkiye’nin Suriye’nin kuzeyine girmesine izin vermek Orta Doğu’da istikrarı en fazla bozabilecek adımlardan biridir. Kürtler bir daha asla Amerika’ya güvenmeyecek. Kendilerini korumak için yeni müttefikler arayacaklar” dedi. 

SORUMLULUĞU YERİNE GETİRMEDİ

Öte yandan, Washington Post gazetesi de, SDG’nin ABD askerlerinin çekilmeye başlamasını eleştirdiğini aktardı. SDG’nin açıklamasında, “ABD sorumluluklarını yerine getirmedi ve Türkiye sınırından güçlerini çekti. Türkiye’nin Suriye’nin kuzeyi ve doğusundaki operasyonu IŞİD’e karşı savaşımıza zarar verecek ve son birkaç yılda erişilen istikrara zarar verecek” ifadeleri yer aldı. Gazete, ABD’li askeri yetkililerin “Suriye’de IŞİD’in geri dönmesini engellemek için Kürtlerin yardımına ihtiyaç duyduklarını” söylediğini yazdı. 

BATI BASINI: TRUMP ASKERLERİNİ ÇEKİYOR

Batı basını ABD’nin Suriye’den çekilme kararına geniş yer verdi. Türkiye’nin Suriye’nin kuzeyinde başlatacağı operasyon ve ABD’nin bölgeden çekilme kararını manşetten duyuran batılı kaynaklar, “ABD kürt müttefiklerini terketti”, “Trump Türkiye’nin operasyonuna yol açıyor” başlıklarını kullandı. İngiliz Guardian gazetesi internet sitesinde kullandığı başlığında “ABD Kürt müttefiklerini terk ederek, Türk güçlerinin Suriye’de ilerlemesine izin veriyor” ifadelerine yer verdi. 

OPERASYONUN ÖNÜNÜ AÇIYOR 

İngiliz BBC kanalı ise internet sitesinde geniş yer ayırdığı manşetini “Trump Türkiye’nin Suriye’deki operasyonunun önünü açıyor” başlığıyla verdi. Haberde ABD’nin politik değişikliğe giderek, Türkiye’nin askeri operasonuna destek verdiği ifade ediliyor. Reuters haber ajansı ise Beyaz Saray’ın kararını başlığına taşıdı. Reuters haberini “Beyaz Saray: ABD güçleri Türkiye’deki operasyonu desteklemeyecek” başlığıyla yayınladı. ABD merkezli The New York Times gazetesi “Trump, ABD’nin Suriye politikasını değiştirerek Türkiye’nin askeri operasyonuna destek veriyor” başlığıyla haberi duyurdu. Washington Post gazetesi de haberi “Türkiye saldırıya hazırlanırken, Trump yönetimi Suriye’nin kuzeyinden askerlerini çekiyor” başlığıyla duyurdu.

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