20 Eylül 2021 Pazartesi 13:15 - Güncelleme: 20 Eylül 2021 Pazartesi 13:20

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesi (TASC) tarafından The Manhattan Center'da düzenlenen "Daha Adil Bir Dünya Mümkün" konferansında konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, gerek sivil toplum kuruluşları aracılığıyla gerekse de bireysel olarak İslam düşmanlığıyla mücadele edildiğini gördüğünü ve bundan da memnuniyet duyduğunu belirterek, "Sahip olduğunuz bu engin tecrübeyle nefret suçları ve kültürel ırkçılıkla mücadeleye daha fazla katkı vermeniz çok önemlidir. Türkiye olarak biz de uluslararası platformlarda İslam düşmanlığı ve hoşgörüsüzlükle mücadelede öncü rol üstleniyoruz." dedi.

İslam İşbirliği Teşkilatı'nda bu yöndeki çabaların başını çektiklerine işaret eden Erdoğan, "Dinimize ve Müslüman kardeşlerimize yönelen tüm tehditleri ortadan kaldırmaya dair her türlü girişimi destekliyoruz. İslam düşmanlığıyla mücadele konusunun Birleşmiş Milletler başta olmak üzere tüm kuruluşların gündeminde tutulması için çaba sarf ediyoruz. Yürüttüğümüz tüm mücadeleye siz Amerikalı Müslüman kardeşlerimizden de güçlü destek ve katkı bekliyoruz." diye konuştu.

Konferansın açılışında konuşan Türk-Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesi (TASC) Eşbaşkanı Halil Mutlu ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın umut, mazlumun sesi, istikrar ve iç barışın savunucusu, yardımın eli olduğunu söyledi.

ÖVGÜ DOLU SÖZLER

New York'ta Erdoğan'ın katıldığı programda bir Müslüman kanaat önderi konuşmasında sadece birkaç cümle kurup kürsüden indi.

New York Brooklyn Takva Mescidi kurucu İmamı Siraj Wahhaj, Erdoğan'ın sadece 80 milyonluk Türkiye'nin değil, bütün Müslümanların lideri olduğunu ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a konferansa gelişinde sevgi gösterisinde bulunuldu.

Konferans öncesinde, TASC'ın çalışmalarına ilişkin video gösterimi yapıldı, Kuran-ı Kerim tilaveti sunuldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a konuşmasının ardından TASC Eşbaşkanı Mutlu tarafından hediye takdim edildi. TASC yönetim kurulu üyeleriyle aile fotoğrafı çektiren Erdoğan, ABD Türk Toplumuna başarı ödüllerini verdi.

Erdoğan'a eşi Emine Erdoğan, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ticaret Bakanı Mehmet Muş ve AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım da eşlik etti.

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