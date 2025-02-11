AK Parti Niğde Belediye Başkanı Özdemir, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Halk TV'nin manipülasyonuna tepki göstererek, "Gün geçmiyor ki sözde "tarafsız" yayın organı Halk Tv'de hakkımızda yine iftiralarla dolu bir haber daha çıkmasın... 2 yıl önce toplam değeri resmi mercilerce 28 Bin TL olarak tespit edilen, akabinde tüm gerekli adli iş ve işlemlerin yapıldığı bir hırsızlık olayını 10 Milyon TL gibi absürt bir rakamla gündeme getirerek bizi yıpratmak isteyenlerle uğraşmaktan inanın biz bıktık" dedi.

Vatandaşların artık bu iftiralara değil, ­icraatlere baktığını ifade eden ve takdir edildiklerini, vatandaş tarafından desteklendiklerini belirten Özdemir, "İftiralarınızdan bıksak da bunu yanınıza bırakmayacağımızı, iftira haberi yapan, yaptıran Halk TV'ye ve tüm sorumlulara gerekli suç duyurusunda bulunacağımızı, Niğde'mizin, Belediyemizin, hemşehrilerimizin hakkını sizin gibilere ASLA yedirmeyeceğimizi burdan kamuoyuna duyuruyorum" değerlendirmesinde bulundu.

"Unutmayın ki attığınız iftiralar kayadan sadece tozu alıyor" diyen Özdemir, "Biz aynı şevk ve heyecanla bu millete, hemşehrilerimize, Niğde'mize hizmet etmeye devam edeceğiz" açıklamasında bulundu.