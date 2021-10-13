Nikaragua Dışişleri Bakanı Colindres: Türkiye ile ilişkimiz her zaman çok olumlu geçti

AA 13 Ekim 2021 Çarşamba 14:40 - Güncelleme: 13 Ekim 2021 Çarşamba 14:40

Colindres, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Ankara'da yaptığı baş başa görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

İkili ilişkilerin oldukça dinamik şekilde ilerlediğini, Türkiye'nin dış işlerini çok dostane ve samimi bir şeklide iş birliğini destekleme duygusuyla yürüttüğünü söyleyen Colindres, "İki yıl önce sizinle burada (Ankara'da) buluşmuştuk. Her zaman burada iyi haber aldık. Türkiye ile Nikaragua ilişkileri her zaman çok olumlu geçti, en iyi derecede dostane, kardeşçe ve yapıcı ilerleyen bir ilişki oldu." diye konuştu.

Türkiye ile ikili ilişkilerin özellikle uluslararası meseleler konusunda karşılıklı anlayış üzerine kurulu olduğuna işaret eden Colindres, "(Nikaragua'ya yönelik yaptırımlar) Hiçbir şekilde yaptırımlarla bir yere varılamaz ve biz de reddediyoruz bu yaptırımları." ifadesini kullandı.

Colindres, Türkiye ile çeşitli projeler, anlaşmalar ve gelecekte yapabileceklerini incelemeye devam edeceklerini belirterek, Çavuşoğlu ile yaptığı görüşmede Türkiye'nin gerçekleştireceği yatırımları, inşaat, tarım ve teknoloji alanlarındaki iş birliği, fikir alışverişi, tecrübe paylaşımı, krediler gibi konuları ele aldıklarını dile getirdi.

Çavuşoğlu ile basın toplantısından sonra yapılacak heyetler arası görüşmede uluslararası yatırımlarla ilgili fırsatları tekrar ele alacakları bilgisini paylaşan Colindres, "Bu konularla ilgili görüşmeye devam edeceğiz çünkü bunlar ikimizin de karşılıklı faydasına olan meseleler." dedi.

Öte yandan Nikaragua'da gelecek ay yapılacak seçimleri de konuştuklarını belirten Colindres, şöyle devam etti:

"Seçimlerin kurumsallaşmasını destekliyoruz. Nikaragua'da Yüksek Seçim Kurulu birlik beraberlik içinde çalışıyor. Seçime muhalefet partileri ile siyasi partiler de katılıyorlar. Burada anayasaya hakim bir şekilde, onun çizgisinde, partilerin de buraya serbest ve özgür katılımları söz konusudur. "

- "NİKARAGUA'NIN ANKARA'DA BÜYÜKELÇİLİK AÇMASI BÜYÜK FIRSAT*

Nikaragua'nın başkent Ankara'da büyükelçilik açmasına da değinen Colindres, "Burada baktığımızda gerçekten Nikaragua'nın Türkiye'de büyükelçiliğini açması büyük bir fırsat olur. Özellikle de bununla ilgili uygunluğu konuştuk. Türkiye'nin Nikaragua ile açılış konusunda iş birliği yapması çok önemli." değerlendirmesinde bulundu.

Colindres, Nikaragua'nın Ankara'da büyükelçilik açmaya yönelik çalışmalarına yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ara vermek zorunda kaldığını ifade ederek, ülkesinin elçilik açma konusunda kararlı olduğunu, Türkiye'nin de Nikaragua'nın başkenti Managua'da büyükelçilik açacağını aktardı.

Ziyareti çerçevesinde Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile görüşeceğini belirten Colindres, iki ülke arasında tarım konusunda iş birliğinin önemini vurguladı.

Colindres, Türkiye'nin tarımın sanayileşmesi ve sağlık alanlarında çok büyük tecrübelere sahip olduğuna işaret ederek, "Bizim de bu konuda kullanabileceğimiz tecrübeler var. (Tecrübelerin) Çok faydalı olacağını düşünüyoruz. Bu anlaşmayı imzaladıktan sonra bu sürece sağlıklı bir şekilde fikir teatisine, iş birliğine başlayabileceğimizi, Nikaragua ve Türkiye'nin karşılıklı olarak bundan faydalanabileceğini öngörüyoruz."

Çavuşoğlu'na dostane karşılamalarından dolayı teşekkür eden Colindres, Anıtkabir'i ziyaret ettiğini, Mustafa Kemal Atatürk ve Türkiye'nin tarihini andıklarını söyledi.