İSTANBUL 32°C / 24°C
Parçalı bulutlu, güneşli
24 Temmuz 2024 Çarşamba / 18 Muharrem 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,8492
  • EURO
    35,6923
  • ALTIN
    2550.99
  • BIST100
    11093.9
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Politika

Nimet Özdemir, İYİ Parti'den istifa etti

İstanbul Milletvekili Nimet Özdemir, İYİ Partiden istifa ettiğini açıkladı.

24 Temmuz 2024 Çarşamba 15:34 - Güncelleme:
Nimet Özdemir, İYİ Parti'den istifa etti
ABONE OL

Özdemir, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, siyasi hayatının başlangıç noktası ve inandığı değerler uğruna büyük mücadele verdiği İYİ Partiden "gönül bağını kopardığı için ayrıldığını" belirtti.

"Bir vekil olarak, sadece seçim bölgesindeki vatandaşların değil bütün Türkiye'nin vekili olduğumun bilincindeyim." ifadesini kullanan Özdemir, şunları kaydetti:

"Seçime, yetiştirme yurtlarından çıkan kız çocuklarımız, hem anne hem baba olmak zorunda olan kadınlarımız, engellilerimiz ve sahipsiz hayvanlarımıza çare olacak mücadele için girdiğimi, bu vesileyle de vekilliği kazandığımı biliyorum. Sözünü verdiğim dört başlık başta olmak üzere vatandaşlarımızın yaşadıkları sorunlara çare olmak adına çalışmalarıma devam edeceğimden emin olun. Benim için önemli olan, değerlerimden, inançlarımdan vazgeçmeden bunları savunmak. Bundan sonraki vekillik hayatımda bu ilkeler doğrultusunda tüm gücümle çalışmaya devam edeceğim. Bana oy verenleri utandırmayacağım."

Özdemir'in istifasıyla İYİ Partinin Meclis'teki sandalye sayısı 32'ye düşerken bağımsız milletvekili sayısı 9'a yükseldi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.