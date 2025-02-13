TBMM Adalet Komisyonu Başkanı Cüneyt Yüksel, İtalya Adalet Bakanı Carlo Nordio ve beraberindeki heyetle bir araya geldi.

Meclis'te gerçekleşen görüşmede konuşan Yüksel, Kadıköy'de bıçaklandıktan sonra tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden İtalyan restoran şefi Andrea Minguzzi'nin 15 yaşındaki oğlu Mattia Ahmet Minguzzi için taziyelerini iletti.

Nordio'nun, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'u ziyaretinde imzalanan mutabakat zaptının iki ülke için hayırlı olmasını dileyen Yüksel, TBMM Adalet Komisyonunun çalışmalarıyla ilgili İtalyan heyete bilgi verdi.

Türkiye ve İtalya'nın köklü tarihleri ve derin kültürel miraslarıyla iki dost ülke olduğunu ve yüzyıllar boyunca ticaret, sanat, hukuk alanlarında güçlü bir etkileşim içinde bulunduklarını dile getiren Yüksel, "Tarihi ve kültürel bağlar bugün de iki ülke arasındaki dostane ilişkilerin temelini oluşturmaktadır. Bu nedenle müttefikimiz ve stratejik ortağımız İtalya ile ikili düzenli diyaloğa çok önem veriyoruz. Bu görüşmemizin de diyalog ve işbirliğini pekiştireceğine inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Cüneyt Yüksel, parlamentolar arası karşılıklı ziyaretlerin, karşılıklı deneyim paylaşımı ve işbirliğinin, hem adalet sistemlerinin güçlenmesine hem de ortak hukuki perspektiflerin geliştirilmesine katkı sağlayacağına inandığını söyledi.

- "İADE TALEPLERİ HAKİMLER TARAFINDAN DEĞERLENDİRİLİYOR"

İtalya Adalet Bakanı Carlo Nordio, Türkiye'de olmaktan şeref ve mutluluk duyduğunu dile getirerek, verimli ziyaretler ve görüşmeler gerçekleştirdiklerini anlattı.

Adalet Bakanı Tunç ile birçok konuyu istişare etme fırsatı bulduklarını ifade eden Nordio, "Özellikle İtalya'da bulunan Türk tutuklu ve hükümlülerin iadesi konusu. İtalyan hükümetinin, İtalya'da suç işleyen kişilerin kendi devletleri, kendi toprakları içerisinde cezasını çekmesinden yana olduğunu söyleme fırsatımız oldu. Özellikle Türkiye için çok güç suçlara bulaşmış kişilerin iadesinin İtalyan makamlarca kabul edilmesini arzu ediyoruz. İade talepleri hakimler tarafından değerlendiriliyor." diye konuştu.

Nordio, İtalya'da tutuklanan suç örgütü elebaşı Barış Boyun'un iade talebine ilişkin süreçle ilgili de Türk makamlarıyla bilgi paylaşımında bulunduklarını aktardı.

İtalya Adalet Bakanı Nordio, Türkiye ve İtalya arasındaki adli işbirliğini daha da ileri taşımak istediklerini kaydetti.