CANLI Başkan Erdoğan'dan yerli aşı hakkında kritik açıklama

31 Mayıs 2021 Pazartesi 18:06 - Güncelleme: 31 Mayıs 2021 Pazartesi 20:15

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:



400 km'lik Kuzey Marmara otoyolumuzu hizmete almış bulunuyoruz. Nakkaş bölümünü de inşallah en kısa sürede tamamlayacağız.

Pek çok yerde halen inşaatları süren hızlı tren hatlarımız da devreye girdiğinde, Türkiye bir devrim yaşayacaktır. 56'yı aşan havalimanlarımızla havayolu taşımacılığını neredeyse hallettik. İnşallah bu hafta sonu Filyos Limanı'nı hizmete atacağız.

Büyük ve güçlü Türkiye yolunda attığımız bu adımların Rabbim'den niyaz ediyorum. Bizim ülkemiz için yapacak daha çok hizmetimiz var. Bizim inşa edecek çok hizmetimiz var.

Türkiye, NATO başta olmak üzere üyesi bulunduğu uluslararası güvenlik kurumlarına olan sorumluluğunu hakkı ile yerine getirmiştir. Çarşamba günü Meclis'te gerçekleştirdiğimiz toplantıda kapsamlı değerlendirme yaptık.

Aynı akşamda ABD şirketlerinin üst düzey yöneticileriyle toplantı gerçekleştirdik. Ayrıca şirket temsilcilerinin tüm sorularını da cevapladık.

Yakın tarihimizin kara günlerinden biri olan 27 Mayıs darbesinin yıl dönümünde Demokrasi ve Özgürlükler adasında bir araya geldik.

Cuma günü ise milletimizin 150 yıllık hayali olan, Taksim Cami'ni açılış törenindeydik. Birileri özellikle bu eseri kalkıp İstanbul'umuz için böyle farklı olarak görmeyebilir. Sultanahmet'i görebilir, Fatih Camii görebilir. Bunlar tabi ki bizim için sembol eserlerdir. Onlar o asrın eserleridir, şimdi de Çamlıca'daki kule bu asrın eseridir.

Bu kulenin buraya dikilmesi, oradan tüm İstanbul'u bütün güzellikleriyle göstermesi bu asrın sembolüdür. Demokraside ve ekonomide Türkiye'yi dünyanın en önemli ülkelerinden bir olması için canla başla çalışmaya devam edeceğiz. Cumartesi günü ise İstanbul'a kazandırılan Çamlıca Kulesi'nin açılışını yaptık. Bu kulenin, ülkemize ve çevremize hayırlı olmasını diliyorum. İstanbul'un Fethi'nin 2023 vizyonumuzu şekillendirme için şimdiden hazırlıklara başlamalıyız. Bizim 2023 hedeflerimizi ilk ifade etmemizin üzerinden 10 yıl geçtiğini göze aldığımızda, 2053 için hemen kolları sıvamız gerektiği ortaya çıkıyor. Darbe ve kriz dönemlerinde siyaset yapmış, ülke yönetmiş bir nesil olarak böyle bir vizyonun ne kadar kıymetli olduğunu iyi biliyoruz. Temennimiz 2023 seçimlerinin Türkiye'nin bu vizyonunun merkezi içinde tartışma ikliminde geçmesidir.

'YILIN İLK ÇEYREĞİNDE YÜZDE 7 BÜYÜDÜK'

Yaklaşık 1,5 yıldır dünya ile ülkemizi de esir alan salgınla mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz. Toplamda 661 milyar lirayı bulan hibe ve desteklerin ülkemizin salgın sürecini ciddi kayıplara maruz kalmamasında büyük katkısı olmuştur. Türkiye, dünyada milli gelirine oranda halkına destek sağlayan ülkelerin başında gelmektedir. İşte bugün 2021 yılı ilk çeyreği büyüme rakamları açıklandı. Sizler medyanın içindesiniz.

Ekonomimizin yılın ilk çeyreğinde yüzde 7 büyüyerek G-7 ülkeleri arasında Çin'in ardından yer alması bir şeyler ifade ediyor. Yatırımların devam ettiğinin önümüzdeki dönemde üretim ve istihdamın daha da artacağının kanıtıdır. Ülkemiz yaklaşık 10 bin ilave istihdama karşılık gelen 3400 proje ile 2,3 milyar liralık kırsal kalkınma yatırımına kavuşmuştur. Geçtiğimiz hafta Karadeniz'deki doğalgazın ardından karada da 3 petrol kuyusunun müjdesini paylaşmıştık.