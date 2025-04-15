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Politika

Nuh Albayrak: İmamoğlu'nu kullanan Özel, Yavaş'ı da paçavra gibi kenara attı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) içindeki çekişmeleri değerlendiren Star Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Nuh Albayrak, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in cumhurbaşkanlığı için hareket ettiğini dile getirerek, 'Özel, Ekrem İmamoğlu'nu kullandı. Mansur Yavaş'ı da paçavra gibi kenara attı' değerlendirmesinde bulundu.

HABER MERKEZİ15 Nisan 2025 Salı 20:15 - Güncelleme:
Nuh Albayrak: İmamoğlu'nu kullanan Özel, Yavaş'ı da paçavra gibi kenara attı
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Star Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Albayrak, Ülke TV canlı yayınında CHP'de yaşanan iç çekişmelere ilişkin açıklamalarda bulundu.

Albayrak yaptığı açıklamada, "İmamoğlu ile ilgili süreç ilerledikçe, daha somut sonuçlara ulaştıkça Özgür Özel'in durumu daha vahimleşecek. 5 Kasım'daki şaibeli kurultayı bahsetmiyorum o soruşturma ayrı. İmamoğlu üzerinden yürüyen sürecin sonunun da Özel'e dayanacağını düşünüyorum. Düşünmeye da gerek yok bu böyle zaten. Çünkü Özel'in nasıl seçildiğini kendisi dahil herkes biliyor. Alelacele olan olağanüstü kurultayın da bahane edildiği gibi CHP'ye kayyum atanması endişesinden ziyade, bu Özel'e doğru ilerleyen sürecin önünü kesmek için atılmış bir adımdır. Yani böylece Özel, İmamoğlu'nun seçtirdiği genel başkan değil de artık kendi kendine seçilmiş bir genel başkan görüntüsü kazanmak için bu kurultaya gittiğini düşünüyorum. İşte bu panikten dolayı da Özel'in tabiri caizse gerekirse bütün Türkiye'yi ateşe vererek bu soruşturmayı itibarsızlaştırmayı ve etkilemeyi düşündüğü kanaatindeyim. Yoksa asla Özel'in İmamoğlu'nu desteklemek gibi bir niyeti olmadığı kanaatindeyim. Atılan adımlar da bunu gösteriyor. Özel'in İmamoğlu üzerinden bir mağduriyet üreterek, onu kullanarak kendi liderliğini ve cumhurbaşkanlığına olan yürüyüşünü güçlendirdiği kanaatindeyim" dedi.

"YAVAŞ İSMİ ORTADA YOK"

Nuh Albayrak ayrıca, "Özel daha önce iki forveti olduğunu söylemekteydi. Hangisi uygun olursa ona penaltı attıracaktı. İmamoğlu devre dışı kaldı. Neden Mansur Yavaş'ın ismi geçmiyor ve Özel ondan bahsetmiyor. Özel, çok usta bir biçimde 'paçavra' söylemini kullanan Mansur Yavaş'ı adeta bir paçavraya çevirip kenara atmış durumda. Yavaş ismi ortada yok" ifadelerini kullandı.

'PAÇAVRA' GERİLİMİ TIRMANDIRDI

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş'ın bir konuşması esnasında Şırnak'taki Nevruz kutlamalarından bahsederken kullandığı "paçavra" ifadesine DEM Parti'den tepki gelmiş, bunun üzerine CHP lideri Özel ise o ifadeler için özür dilemişti.

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