Numan Kurtulmuş: Tarihi sorumluluk ancak çoğulculuk anlayışı içerisinde gerçekleşebilir

Kurtulmuş, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonunun TBMM Tören Salonu'nda gerçekleştirilen 18. toplantısında, milletvekillerinin değerlendirmelerinin ardından yaptığı konuşmada, komisyon çalışmalarının resmen başladığı andan itibaren fevkalade hassas, titiz bir çalışmayı hep beraber bugüne kadar getirdiklerini söyledi.

Başından itibaren birkaç temel prensibin hiçbir şekilde zedelenmesine müsaade etmeden yollarına devam ettiklerini ifade eden Kurtulmuş, öyle olduğu için de bu masanın şimdiye kadar dağılmadığını ve oldukça başarılı çalışmalara imza attıklarını belirtti.

"Usul esasa mukaddemdir" prensibiyle çalışmalara başladıklarını dile getiren Kurtulmuş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Hatırlarsanız ilk toplantımızda ele aldığımız konu, kendi aramızda işleri nasıl yöneteceğimize dair yönergemizdir. O yönergeyi de oy birliğiyle kabul ederek şimdiye kadar eksiksiz şekilde nasıl karar alınacağı, nasıl toplanılacağı, hangi alanlarda hangi karar yeter sayısına gerek olduğu konuları sarih bir şekilde ilk toplantımızda dile getirilerek usulü belirlemiş olduk. Hiçbir zaman da şimdiye kadar bu usulü zedeleyen, bu usulü aşan en ufak bir uygulama gerçekleştirmedik.

Toplantıların selameti bakımından da özellikle grubu bulunan 5 siyasi partiden birer temsilci arkadaşımızla neredeyse her toplantı öncesinde bazen toplantılardan önce birkaç sefer bir araya gelerek toplantıların sağlıklı şekilde yürütülmesi için ortak zemini oluşturmaya gayret ettik. Burada grubu bulunmayan partilerin temsilcisi arkadaşlarımızın dile getirdikleri bu eleştiriye de katılıyorum ama açıkçası pratik olarak öyle bir imkanımız da olmadı. Dolayısıyla şimdiye kadar belirlediği ilk toplantıdaki usulüne birebir harfiyen uymuş bir komisyonuz ve bugüne kadar da bunun dışında en ufak bir adım atmadık. Bunun altını çizmek isterim. Sizlere de gösterdiğiniz bu hassasiyet dolayısıyla bir kez daha teşekkür ederim."

- "TARİHİ SORUMLULUK ANCAK ÇOĞULCULUK ANLAYIŞI İÇERİSİNDE GERÇEKLEŞEBİLİR"

TBMM Başkanı Kurtulmuş, komisyonun herhangi bir şekilde ortaya çıkmadığını, tarihi çağrının, dönemin ve sorumluluğun gereği olarak ortaya çıktığını vurguladı.

Her bir komisyon üyesinin bu tarihi sorumluluğun bilincinde hareket ettiğini belirten Kurtulmuş, "Ne demek tarihi sorumluluğun içerisinde hareket etmek? Odaklanmış olduğumuz barış hedefini mutlaka sağlamaya dönük adımları atmak için gayretle çabaladık ve buradaki çalışmaları asla bir siyasi partinin ya da birkaç siyasi partinin gündeminden ibaret görmedik. Tarihi sorumluluk ancak çoğulculuk anlayışı içerisinde gerçekleşebilir ve bunu da fevkalade ciddi şekilde uygulayarak bugüne kadar getirdik." şeklinde konuştu.

"Demokratik olgunluk" kavramının bugüne kadar üzerinde hassasiyetle durdukları bir başka konu olduğuna değinen Kurtulmuş, şunları kaydetti:

"Burada arkadaşların birbirinin fikirlerine tahammül etmesinden bahsetmiyorum, olgun bir şekilde dinleyerek, gerektiğinde not alarak ama istifade etmek için sadece onun argümanlarını çürütmek için değil, bir gayret içerisinde olduğunu gördük. Hatta bu yaklaşım sizler tarafından buraya davet ettiğimiz 134 arkadaşımızın sunumları sırasında da ortaya konuldu. Herkes büyük bir olgunlukla tamamına katılmadığı fikirleri dinliyor olsa bile bu fikirlerin hepsini not etti, gerektiğinde sorularını sordu.

Ayrıca, devletimizin güvenlik mekanizmalarını yöneten başta bakanlarımız olmak üzere Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanımız olmak üzere iki kez gelerek bu komisyonda kapalı oturumlarda verdiği bilgilerin de niçin kapalı oturumlarda konuşulması gerektiğini bizzat müşahede etmiş olduk. Bu süre içerisinde özellikle 17. toplantıdaki bilgilerin fevkalade önemli olduğu, sürecin bundan sonrasının sağlıklı yürümesi bakımından da bizler için fevkalade ciddi notlar olarak önümüzde durduğunu biliyoruz. Süre içerisinde de hem bakanlarımızın hem Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanımızın sahadaki gelişmelere ilişkin verdiği örnekler, yaptıkları açıklamaların da bizim için oldukça önemli olduğunun altını çizmek istiyorum."

Her konuda yüzde 100 mutabakatın mümkün olmadığına işaret eden Kurtulmuş, "Bu çalışmaların muradı nedir? Ortaya sağlam, hem de komisyonun adında olduğu şekilde milli dayanışmayı, kardeşliği ve demokrasiyi güçlendirecek fevkalade sağlam bir raporu ortaya koymak. Bu, komisyonun önümüzdeki son düzlükte yerine getireceği en önemli görevlerden birisidir." dedi.

Kurtulmuş, bundan sonraki süreçleri değerlendirmek ve geçen hafta başta Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın olmak üzere Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın kapalı oturumda verdikleri bilgileri değerlendirmek üzere toplantının sonraki kısmının kapalı olarak devam edip etmemesini oyladı.

Alınan karar doğrultusunda toplantı, kapalı devam etti.