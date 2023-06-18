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Politika

O isimle fotoğraf çektirdi: Mansur Yavaş işten çıkardı

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde şef olan Reyhan Yavuz'un, seçim öncesi AK Parti Milletvekili adayı Osman Gökçek'le fotoğraf çektirdiği için işine son verildi.

18 Haziran 2023 Pazar 09:53 - Güncelleme:
O isimle fotoğraf çektirdi: Mansur Yavaş işten çıkardı
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Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı (ABB) Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş'nin Başkent Market adlı mağazasında şef olan Reyhan Yavuz, seçim döneminde vatandaş ziyareti gerçekleştiren AK Parti Milletvekili adayı Osman Gökçek ile çektirdiği fotoğrafın bir televizyon kanalında yayımlanmasının ardından işten çıkarıldığını söyledi.

Fotoğrafın yayınlanmasının ardından baskı görmeye başladığını, 7 hafta ücretsiz izne çıkarıldığını belirten Yavuz, "Genel Müdür Yardımcısı Ümit Sevdi ile konuyu görüştüm.

'Bu yapılanlarn fotoğrafla mı ilgili' diye sorum. 'Evet, fotoğrafla ilgili' dedi. Sevdi, seçimlerden önce Başkent Market çalışanlarına 'Oy verin. Bunlar gelirse hepiniz işsiz kalırsınız' demiş.

Tabii beni bu toplantılara çağırmadılar. Zaten CHP gelseydi, bizi topluca çıkaracaklardı. Şimdi tek tek çıkarıyorlar. Kendilerini desteklemeyen hiç kimseyi de çalıştırmayacaklar.

Ben ve 2 arkadaşım onlara oy vermediğimiz için ekmeğimizden olduk. 8 yıllık emeğimi heba ettiler" ifadelerini kullandı.

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