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Politika

O konuşma tekrar gündem oldu: Kemal Kılıçdaroğlu 'kutu kola' kadar oy alamadı

CHP'nin sosyal medyasının başına getirilen Eren Erdem'in, seçimlerden önce yaptığı konuşma tekrar gündeme geldi. CHP'li Erdem, katıldığı bir canlı yayında 'Para verip bir araştırma yaptırdım. Erdoğan'ın karşısına kutu kola aday olursa hangisine oy verirsiniz? Kutu kola yüzde 48.7 çıktı.' şeklinde ifadeler kullanmıştı. Kılıçdaroğlu, 28 Mayıs'ta gerçekleştirilen cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunda yüzde 47,2 oy alarak kaybetmişti.

9 Haziran 2023 Cuma 20:15 - Güncelleme:
O konuşma tekrar gündem oldu: Kemal Kılıçdaroğlu 'kutu kola' kadar oy alamadı
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14 Mayıs ve 28 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilen seçimlerde, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu resmen hezimete uğradı.

Terör örgütü PKK'nın siyasi kanadı HDP ile ittifak kuran 7'Li koalisyonun adayı Kılıçdaroğlu, seçimleri kaybetmesinin ardından gelen "istifa" çağrılarına kulak tıkayarak parti yönetimini keyfine göre yeniden oluşturdu.

Seçim gecesi "kazandık", "kazanıyoruz", "öndeyiz" şeklinde paylaşımlar yaparak seçmeni manipüle eden, 'Kılıçdaroğlu kazanamazsa istifa ederim' diyerek namus sözü veren ve sözünü tutmayan Eren Erdem, sosyal medya yönetiminin başına getirildi.

"KUTU KOLA BİLE ERDOĞAN KARŞISINDA KAZANIYOR"

CHP'li Erdem'in seçimlerden önce yaptığı konuşma, sosyal medyada tekrar gündeme geldi.

Katıldığı bir canlı yayında yaptırdığı anket hakkında konuşan Erdem, "kutu kolanın" bile Recep Tayyip Erdoğan karşısında kazandığını iddia etti.

Erdem, şöyle konuşmuştu:

"Para verip bir araştırma yaptırdım. Erdoğan'ın karşısına kutu kola aday olursa hangisine oy verirsiniz? Kutu kola yüzde 48.7 çıktı."

KUTU KOLA DAHA FAZLA OY ALDI

CHP'li Erdem'in yaptırdığı ankette "kutu kol" yüzde 48,7 oy alırken, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu seçimlerin 1. turunda yüzde 44,88; ikinci turunda ise yüzde 47,82 oy aldı.

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