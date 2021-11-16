İSTANBUL 14°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
16 Kasım 2021 Salı / 11 RebiülAhir 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    10,2131
  • EURO
    11,6154
  • ALTIN
    614.931
  • BIST100
    1695.78
  • Haberler
  • >
  • Politika
  • >
  • CHP'nin darbe sevdası! Kadir Gökmen Öğüt'ten skandal sözler
Politika

CHP'nin darbe sevdası! Kadir Gökmen Öğüt'ten skandal sözler

CHP eski milletvekili ve Parti Meclisi Üyesi Kadir Gökmen Öğüt, Halk TV'de skandal açıklamalarda bulundu. Öğüt, NATO'nun Türkiye'ye müdahale etmesi gerektiğini savundu. AK Partili vekil Özalan, 'CHP ve ortaklarının, mandacı ve teslimiyetçi yüzü bir kez daha ortaya çıktı' sözleriyle Öğüt'e tepki gösterdi.

16 Kasım 2021 Salı 15:44 - Güncelleme: 16 Kasım 2021 Salı 16:10
ABONE OL

Halk TV'de yayınlanan Medya Mahallesi programının sunucusu Ayşenur Arslan, CHP 24'üncü dönem milletvekili Kadir Gökmen Öğüt'ü konuk aldı. Konunun NATO'ya gelmesi üzerine CHP'de Parti Meclis Üyeliği görevini sürdüren Gökmen Öğüt, NATO'nun demokrasi derdi olmadığını belirtti. NATO'nun demokrasi derdi olmadığını açıklarken bunu Türkiye'ye bir müdahalede bulunulmamasına bağlayan Öğüt, sunucu Ayşenur Arslan'ın şaşkın bakışlarıyla karşılaştı.

"NATO'NUN DEMOKRASİ DERDİ OLSA TÜRKİYE'YE MÜDAHALE EDERDİ!"

Türkiye'ye müdahale edilmesi gerektiği fikriyle açıklamalarını sürdüren Öğüt'ün, "Ben şunu söylüyorum. NATO, uluslararası emperyalizmin askeri gücü, biz de oranın üyesiyiz. Problem yok ama bu NATO'nun, Avrupa'nın, Türkiye'de demokrasi olsun diye bir derdi olduğuna inanmıyorum. Olsaydı 10 yıldır bazı müdahaleler yapardı." ifadeleri üzerine Arslan, "Ay ne yapardı canım müdahale derken?" dedi.

Sosyal medyadan Öğüt'e tepki gösteren AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan, "CHP ve ortaklarının, mandacı ve teslimiyetçi yüzü bir kez daha ortaya çıktı. Amaçları, iktidar olup ülkenin anahtarını yabancılara teslim etmek. Hüsrana uğrayacaklar" açıklamasında bulundu.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.