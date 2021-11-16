CHP'nin darbe sevdası! Kadir Gökmen Öğüt'ten skandal sözler

16 Kasım 2021 Salı 15:44 - Güncelleme: 16 Kasım 2021 Salı 16:10

Halk TV'de yayınlanan Medya Mahallesi programının sunucusu Ayşenur Arslan, CHP 24'üncü dönem milletvekili Kadir Gökmen Öğüt'ü konuk aldı. Konunun NATO'ya gelmesi üzerine CHP'de Parti Meclis Üyeliği görevini sürdüren Gökmen Öğüt, NATO'nun demokrasi derdi olmadığını belirtti. NATO'nun demokrasi derdi olmadığını açıklarken bunu Türkiye'ye bir müdahalede bulunulmamasına bağlayan Öğüt, sunucu Ayşenur Arslan'ın şaşkın bakışlarıyla karşılaştı.

"NATO'NUN DEMOKRASİ DERDİ OLSA TÜRKİYE'YE MÜDAHALE EDERDİ!"

Türkiye'ye müdahale edilmesi gerektiği fikriyle açıklamalarını sürdüren Öğüt'ün, "Ben şunu söylüyorum. NATO, uluslararası emperyalizmin askeri gücü, biz de oranın üyesiyiz. Problem yok ama bu NATO'nun, Avrupa'nın, Türkiye'de demokrasi olsun diye bir derdi olduğuna inanmıyorum. Olsaydı 10 yıldır bazı müdahaleler yapardı." ifadeleri üzerine Arslan, "Ay ne yapardı canım müdahale derken?" dedi.

Sosyal medyadan Öğüt'e tepki gösteren AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan, "CHP ve ortaklarının, mandacı ve teslimiyetçi yüzü bir kez daha ortaya çıktı. Amaçları, iktidar olup ülkenin anahtarını yabancılara teslim etmek. Hüsrana uğrayacaklar" açıklamasında bulundu.