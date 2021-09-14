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Politika

Oğuzhan Asiltürk hastaneye kaldırıldı

Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu (YİK) Başkanı Oğuzhan Asiltürk hastaneye kaldırıldı.

AA14 Eylül 2021 Salı 09:33 - Güncelleme: 14 Eylül 2021 Salı 09:33
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Parti yetkililerinden alınan bilgiye göre Asiltürk ve eşi Ankara Şehir Hastanesi'ne götürüldü.

Asiltürk ve eşinin bilinçlerinin açık olduğu, oksijen desteğiyle tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.

SAADET PARTİSİNDEN OĞUZHAN ASİLTÜRK'ÜN SAĞLIK DURUMUNA İLİŞKİN AÇIKLAMA

Saadet Partisi, hastaneye kaldırılan Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk'ün sağlık durumunun iyi olduğunu bildirdi.

Partiden yapılan açıklamada, Asiltürk'ün İstanbul'da zatürreye bağlı gelişen nefes darlığı nedeniyle rahatsızlandığı, Ankara'ya getirilerek tedavi altına alındığı belirtildi.

Doktorların gerekli tüm müdahaleleri yaptığı kaydedilen açıklamada, "Camiamız müsterih olsun, hamdolsun sağlık durumu şu an iyi durumdadır. Duamız ve temennimiz en kısa sürede tedavi sürecinin tamamlanarak taburcu olmasıdır." ifadelerine yer verildi.

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