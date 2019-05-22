Okçular Vakfı’ndan yapılan yazılı açıklamada, Açıklamada, Okçular Vakfı’nın 2013 yılında tüzel kişiliğe kavuşmuş, özel hukuk hükümlerine tabi, kar amacı gütmeyen, yardım ve hizmetleri karşılıksız olan, başta okçuluk olmak üzere, ata sporları ile bütün spor dallarını, bugünün ve geleceğin nesillerine sevdirmek amacıyla kurulmuş resmi, kamu yararına çalışan Türkiye’nin medarıiftiharı olan bir vakıf olduğu vurgulandı. Ardından İP Genel Başkanı Meral Akşener’in iddialarına cevap verilen açıklamada, “Sayın Meral Akşener iddiasını ispatla mükelleftir. Bu iddiasını ispatlamaya davet ediyoruz. Aksi halde kendisini ‘müfteri’ ilan edeceğiz ve hakkında hukuki ve yasal yollara başvuruyoruz. Okçular Vakfı tamamen asılsız, mesnetsiz, hukuksuz ve gerçekle bağdaşmayan bu saldırılara karşı boyun eğmeyecek, Malazgirt ruhu, fetih şuuru ve 15 Temmuz kararlığı ile ülkesi, gençliği ve milleti için çalışmaya büyük azim ve kararlılıkla devam edecektir” ifadeleri kullanıldı.