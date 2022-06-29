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Politika

Oktay: Atılan imzalar, NATO'nun müttefiklik ruhunu yansıtmaktadır

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: Sayın Cumhurbaşkanımız liderliğinde dün İsveç ve Finlandiya ile varılan mutabakat, terörle mücadelede konusunda tüm ülkelere örnek olacak bir iş birliği adımıdır. Atılan imzalar, NATO'nun müttefiklik ruhunu yansıtmaktadır. Terörle mücadelemizi sahada ve masada kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz.

29 Haziran 2022 Çarşamba 12:08 - Güncelleme:
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: Sayın Cumhurbaşkanımız liderliğinde dün İsveç ve Finlandiya ile varılan mutabakat, terörle mücadelede konusunda tüm ülkelere örnek olacak bir iş birliği adımıdır. Atılan imzalar, NATO'nun müttefiklik ruhunu yansıtmaktadır. Terörle mücadelemizi sahada ve masada kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz.

Fuat Oktay: NATO müttefiklerimizin, terörü, teröristi ayırmadan; bir müttefike yönelik tehdidin aslında NATO'nun geneline tehdit anlamına geldiğini kabullenmeleri önemlidir.

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