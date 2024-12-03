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Politika

Oktay, Azerbaycan ve Gürcistanlı mevkidaşlarıyla görüştü

TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı, AK Parti Ankara Milletvekili Fuat Oktay, Azerbaycan Milli Meclisi Dışişleri ve Parlamentolararası İlişkiler Komitesi Başkanı Samad Seyidov ve Gürcistan Parlamentosu Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Nikoloz Samkharadze ile Meclis'te bir araya geldi.

AA3 Aralık 2024 Salı 11:51 - Güncelleme:
Oktay, Azerbaycan ve Gürcistanlı mevkidaşlarıyla görüştü
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Oktay, makamında gerçekleşen görüşme öncesinde yaptığı açıklamada, ilk olarak başkanlar olarak değerlendirmelerde bulunacaklarını, daha sonra heyetler arasında görüşmelerin yapılacağını söyledi.

Görüşmelerde ele alacakları konulara ilişkin bilgi veren Oktay, "Yeni projelerin geliştirilmesi, parlamentolar arasındaki işbirliğinin geliştirilmesine ilişkin konuları detaylı tartışıyor olacağız. Aynı şekilde bölgedeki siyasal gelişmeler, istikrarsızlık, devam eden çatışma ve savaşları da değerlendirme fırsatı bulacağız. Bu iki ana başlık üzerinde yoğun görüşmelerimiz olacak. Sonra da bir basın toplantısıyla görüşmelerin sonucuyla ilgili bilgilendirme yapacağız. Heyetlerimize, değerli başkanlara teşekkür ediyorum. Ankara'da ağırlamaktan duyduğumuz memnuniyeti belirtmek isterim." diye konuştu.

Görüşme, basına kapalı gerçekleşti.

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