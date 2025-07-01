Oktay: Türkiye, Balkanlar'daki istikrarın ana unsurlarından biridir

Arnavutluk'ta temaslarda bulunmak üzere başkent Tiran'a gelen Oktay ile beraberindeki heyet ziyaretin ikinci gününde, Avrupa ve Dışişleri Bakanı İgli Hasani tarafından kabul edildi.

Oktay, görüşmenin ardından AA muhabirine yaptığı açıklamada, Hasani ile yapılan görüşmenin son derece verimli geçtiğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Arnavutluk, Arnavutluk Başbakan Edi Rama'nın da Türkiye ziyaretlerine değinen Oktay, karşılıklı ziyaretlerin iki ülkenin güçlü ilişkilere sahip olduğunu gösterdiğini belirtti.

Oktay, Balkanlar'da devam eden sorunlara da işaret ederek "Türkiye, Balkanlar'daki istikrarın ana unsurlarından biridir. Cumhurbaşkanımızın, bölgedeki tüm Devlet Başkanlarıyla olan ilişkileri, bölgede ve Balkanlar'daki istikrarın sağlanmasında çok ciddi bir etmen. Biz de parlamenter diplomasi boyutunda, hükümetler nezdinde devam eden çalışmaları bir üst aşamaya götürmek için çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

- HASANİ İLE BOSNA HERSEK'TE İSTİKRARIN KORUNMASINA YÖNELİK GÖRÜŞ ALIŞVERİŞİ YAPILDI

Hasani ile gerçekleştirilen görüşme kapsamında Sırbistan-Kosova diyaloğuna da değindiklerini aktaran Oktay, Bosna Hersek'te istikrarın korunmasına yönelik görüş alışverişinde de bulunduklarını kaydetti.

Oktay ayrıca, Türkiye-Arnavutluk ticaret hacminin 1 milyar dolar seviyesine ulaştığını ancak hedeflerinin 2 milyar dolar olduğunu belirterek Türk iş insanlarına Arnavutluk'a yatırım yapmaları çağrısında bulundu.

Tiran'daki tarihi Ethem Bey Camisi'nin, Türkiye'nin Arnavutluk ile akrabalık bağlarının somut bir göstergesi olduğunu vurgulayan Oktay, Türklerin kendilerini Arnavutluk'ta yabancı hissetmediğini, Türk turistlerin bölgeyi ziyaret ettiğini söyledi.

Bu arada, Fuat Oktay, Türkiye Maarif Vakfına (TMV) ait New York Üniversitesini de ziyaret ederek burada, TMV Arnavutluk yönetimi ve akademisyenleriyle görüştü ve TMV'nin ülkedeki faaliyetleri hakkında bilgi aldı.