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Politika

Oktay'dan, Kılıçdaroğlu'na tepki: Milletimize havale ediyoruz

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kılıçdaroğlu hakkında, 'Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a bu çirkin ifadeleri kullananları milletimize havale ediyoruz.' ifadelerini kullandı.

AA23 Mayıs 2023 Salı 09:07 - Güncelleme:
Oktay'dan, Kılıçdaroğlu'na tepki: Milletimize havale ediyoruz
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Oktay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Türkiye'nin geleceğine dair hiçbir vizyonu ve projesi olmayanlar, koltuğunu kaybetme korkusunun son hezeyanı olarak siyasette ve söylemde seviyesizliğini de ispatlamıştır. Milletimizdeki demokratik olgunluğun zerresinin kendilerinde olmadığını bir kez daha göstermişlerdir. Montaj ürünü bu zatın miladı dolmuş, Türkiye'ye ve gençliğe verebilecek hiçbir şeyi kalmamıştır. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a bu çirkin ifadeleri kullananları milletimize havale ediyoruz."

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