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Olağanüstü itiraza geri sayım başladı

Cumartesi günü dolan itiraz sürecinin ardından yedi günlük olağanüstü itiraz süreci başlayacak. Maltepe’deki sayımın tamamlanmasının ardından devreye girecek süreçle ilgili AK Parti hazırlıklarını tamamladı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, olağanüstü itiraz dilekçesini YSK’ya teslim edeceklerini bildirdi. 

  • STAR ANKARA
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Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) 31 Mart yerel seçimleri için belirlediği takvime göre, partilerin olağan itirazlarının karara bağlanması için verilen süre, cumartesi günü saat 17.00’de doldu. Bundan sonraki süreç, itiraz edilen bölgelerde sayım işlemlerinin tamamlanıp il birleştirme tutanaklarının hazırlanmasıyla devam edecek. 

Seçim birleştirme tutanaklarının çıkmasıyla birlikte de bir yandan seçimin kazanan adayının ‘mazbata’ alması, diğer yandan da ‘olağanüstü itiraz’ sürecinin başlaması söz konusu olacak. Siyasi partilerin ‘tam kanunsuzluk’ iddiasıyla seçimlerin iptali için YSK’ya olağanüstü itirazda bulunabilmeleri için 7 günlük süreleri bulunuyor. YSK da başvuruları 3 gün içinde sonuçlandırmak durumunda. 

MALTEPE BEKLENİYOR 

YSK’nın önüne gelecek en önemli itirazı, AK Parti’nin hem İstanbul Belediye Başkanlığı seçimlerinin hem de Büyükçekmece seçimlerinin iptaline yönelik başvuruları oluşturacak. İstanbul geneli iptal başvurusu için AK Parti, Maltepe seçimlerinin sayım işleminin tamamlanıp il birleştirme tutanağının çıkmasını bekliyor. Maltepe’de düne kadar bin 89 sandıktan yaklaşık 900’ü sayıldı. 

SEÇİMLER YENİLENSİN 

AK Parti, sayımın tamamlanması ve il birleştirme tutanağının çıkmasıyla birlikte de zaman geçirmeden itiraz başvurusunu YSK’ya yapacak. AK Parti Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz da, dün öğlen saatlerinde Twitter hesabından, “Olağanüstü İtiraz hakkımızı kullanarak İstanbul seçimlerinin yenilenmesini isteyeceğiz” demiştik. Hazırlıklarımızı büyük oranda tamamladık. Çok kısa bir zaman içerisinde dilekçe ve eklerini YSK’ya teslim edeceğiz inşallah” paylaşımında bulunarak, başvuru için hızlı davranılacağının mesajını verdi.

Kaydırılan seçmen sonuçları etkiledi 

Binali Yıldırım’a verilen ve geçersiz sayılan oyların yeniden sayım neticesinde bu oyların önemli bir bölümünün Yıldırım’a ait olduğu tespit edildi. Ak Parti kurmayları itiraz sürecinde bu hatırlatmayı yaparak, ilk sonuçlara göre çıkan fark ile yeniden sayım neticesinde ortaya çıkan değişime işaret edecek. 

KRİTERE UYMUYOR

İlçelere organize seçmen kaydırma usulsüzlüğü, özellikle Büyükçekmece örneğinden yola çıkılarak diğer ilçelerden de örneklerle ortaya konacak. Kaydırılan seçmen sayısının ilçedeki sonucu etkileyecek boyutta olduğuna vurgu yapılacak. AK Parti’nin hazırlayacağı itiraz dosyasında, yasalara rağmen sandık başkanlığı kriteri taşımayan isimlerden örnekler yer alacak. Devlet memuru olmadığı halde sandık başkanı olarak görevlendirilen isimler sıralanacak. 

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