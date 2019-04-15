Olağanüstü itiraza geri sayım başladı

Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) 31 Mart yerel seçimleri için belirlediği takvime göre, partilerin olağan itirazlarının karara bağlanması için verilen süre, cumartesi günü saat 17.00’de doldu. Bundan sonraki süreç, itiraz edilen bölgelerde sayım işlemlerinin tamamlanıp il birleştirme tutanaklarının hazırlanmasıyla devam edecek.

Seçim birleştirme tutanaklarının çıkmasıyla birlikte de bir yandan seçimin kazanan adayının ‘mazbata’ alması, diğer yandan da ‘olağanüstü itiraz’ sürecinin başlaması söz konusu olacak. Siyasi partilerin ‘tam kanunsuzluk’ iddiasıyla seçimlerin iptali için YSK’ya olağanüstü itirazda bulunabilmeleri için 7 günlük süreleri bulunuyor. YSK da başvuruları 3 gün içinde sonuçlandırmak durumunda.

MALTEPE BEKLENİYOR

YSK’nın önüne gelecek en önemli itirazı, AK Parti’nin hem İstanbul Belediye Başkanlığı seçimlerinin hem de Büyükçekmece seçimlerinin iptaline yönelik başvuruları oluşturacak. İstanbul geneli iptal başvurusu için AK Parti, Maltepe seçimlerinin sayım işleminin tamamlanıp il birleştirme tutanağının çıkmasını bekliyor. Maltepe’de düne kadar bin 89 sandıktan yaklaşık 900’ü sayıldı.

SEÇİMLER YENİLENSİN

AK Parti, sayımın tamamlanması ve il birleştirme tutanağının çıkmasıyla birlikte de zaman geçirmeden itiraz başvurusunu YSK’ya yapacak. AK Parti Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz da, dün öğlen saatlerinde Twitter hesabından, “Olağanüstü İtiraz hakkımızı kullanarak İstanbul seçimlerinin yenilenmesini isteyeceğiz” demiştik. Hazırlıklarımızı büyük oranda tamamladık. Çok kısa bir zaman içerisinde dilekçe ve eklerini YSK’ya teslim edeceğiz inşallah” paylaşımında bulunarak, başvuru için hızlı davranılacağının mesajını verdi.