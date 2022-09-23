Olmayan başbakanlık için birbirlerine girdiler! 'Altılı Masa'da yeni çatlak

2023 yılında yapılacak genel seçimlere 9 aylık bir süreç kalmışken siyaset arenası ısınmaya devam ediyor.

Cumhur İttifakı, adaylarının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olduğunu deklare ederken, Altılı Masa ve muhalefet partilerinde ise aday belirleme kararsızlığı devam ediyor.

Altılı Masa henüz cumhurbaşkanı adaylarını açıklamazken, şimdiden başbakanlık koltuğu için arayışlar ve talepler başladı.

GELECEK PARTİSİ'NDEN BAŞBAKANLIK ÇIKIŞI

'Altılı Masa'da Meral Akşener başbakan olacağını söylerken, Gelecek Partisi'nden başbakanlık için dikkat çeken bir çıkış geldi.

Cumhuriyet'e açıklamalarda bulunan Gelecek Partisi Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkanı Selçuk Özdağ, 'Altılı Masa'nın seçimleri kazanması halinde başbakanın Gelecek Partisi'nden olacağını söyledi.

Seçimlerden iki buçuk, üç yıl sonra da güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçileceği söyleyen Özdağ, "Parlamento çoğunluğunu sağlayalım, Cumhurbaşkanlığı'nı geçmişle ilgili de yargı gereğini yapsın sonra güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçeceğiz. Orada Gelecek Partisi'nden başbakan olacak. Sayın Meral Akşener, daha önce 'Başbakanlığa adayım' demişti. O önce konuştu, biz şimdi konuşuyoruz. Çünkü şimdi hak bizim. Çünkü bizim koltuğumuzu çaldılar. Bir gece geldik, koltuğumuz yok. O koltuğu bize millet vermişti, millet şimdi 'O koltuğu size yeniden vereceğiz' diyor. Birileri o koltuğu çalsa da millet bize geri verecek. Başbakanlık öncelikle bizim hakkımız." ifadelerini kullandı.

"SANDIĞA İNANIYORUZ"

Selçuk Özdağ, "Akşener, bu durumu nasıl karşılar" sorusuna ise, "Meral Hanım 'Seçmen ne derse, sandıktan ne çıkarsa başımın tacı' demeyecek mi? Sandığa inanıyoruz." dedi.

ALTILI MASADAKİ KOLTUK KAVGASI KILIÇDAROĞLU'NU SIKTI

Millet İttifakı'nda adaylık bilmecesi devam ederken CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken bir çıkış geldi. Partililere çağrı yapan Kılıçdaroğlu, "Bazılarınızın sesi çıkmıyor. Benimle olduğunuzu hissetmek, sırtımı size yaslayacağımı bilmek istiyorum" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM Grubu 27. Dönem 5. Çalışma ve Değerlendirme Toplantısında konuştu.

Toplantı üzerine toplantı yapan ancak Cumhurbaşkanı adayı belirleyemeyen Altılı Masa'da kriz sürerken Kılıçdaroğlu'ndan partililerine dikkat çeken bir çağrı geldi.

Altılı Masa'nın adayı olarak ismi öne çıkan CHP lideri, partililere sitemde bulunarak "Artık kararınızı verin" dedi.

"BAZILARINIZIN SESİ ÇIKMIYOR"

Kılıçdaroğlu'nun açıklaması şu şekilde: Siz gerçekten benimle birlikte misiniz? Bazılarınızın sesi çıkmıyor. Bazılarınızın da isteyerek veya istemeyerek zarar verdiğini görüyorum. Artık karar verin. Halk düşmanlarını beraber yenecek miyiz, yenmeyecek miyiz? Benimleyseniz, benimle olduğunuzu da artık hissetmek istiyorum. Sırtımı size yaslayacağımı bilmek istiyorum.