CHP'nin tartışmalı 38. Kurultayı'nın ardından ortaya atılan iddialara ilişkin soruşturma sürerken, partinin eski Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından zehir zemberek açıklamalarda bulundu.

Kılıçdaroğlu, "Sessizliğimiz suskunluk değil, sorumluluktur" başlığıyla yayımladığı mesajında, kurultay sonrası sistematik bir linç kampanyasına maruz kaldığını dile getirerek, can güvenliğine yönelik tehditler aldığını belirtti.

"TEHDİTLER, İFTİRALAR VE KİRLİ KAMPANYALAR BİR ARAYA GELMİŞ DURUMDA"

Elektrik direğine asılmak ve silahla vurulmak gibi ağır tehditler aldığını söyleyen Kılıçdaroğlu, sosyal medyada sahte hesaplar, bazı gazeteciler ve sözde akademisyenler aracılığıyla kendisine yönelik iftira ve manipülasyon yürütüldüğünün altını çizdi.

Kılıçdaroğlu, "Tehditler, iftiralar ve kirli kampanyalar bir araya gelmiş durumda. Sahte sosyal medya hesaplarından, fonlanan sözde akademisyenlere, iftira ve manipülasyonla mesleklerini kirleten bazı gazetecilere kadar uzanan geniş bir cepheyle karşı karşıyayız. Ve ne yazık ki, dün siyasi ikballeri uğruna yanımda saf tutan, bir zamanlar benimle yol yürümeyi bir övünç sayarken bugün başka mecralara savrulmuş bazı siyasetçiler de bu koroya katılmış durumda" dedi.

Ortada bir gerçeklik varsa, onu eğip bükmeden, çekinmeden, dimdik bir duruşla dile getirmekten asla geri durmayacağını ifade eden Kılıçdaroğlu, "Beni direklere asacaklara, silahla vuracaklara, beni yakacaklara, taşlatacaklara, bir adım attırmayacaklara ve lamalara söylüyorum: Sizden korkan sizden namerttir" diye konuştu.