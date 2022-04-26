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Politika

Ömer Çelik: Cumhurbaşkanını tehdit etmek milli iradeyi tehdit etmektir

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ilgili hadsiz açıklamalarına tepki gösteren AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, 'Demokratik meşruiyete sahip Cumhurbaşkanını tehdit etmek, Türkiye'yi ve milli iradeyi tehdit etmektir' dedi.

26 Nisan 2022 Salı 10:21 - Güncelleme:
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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Hiç kimse Cumhurbaşkanımızı tehdit edemez. Demokratik meşruiyete sahip Cumhurbaşkanını tehdit etmek, Türkiye'yi ve milli iradeyi tehdit etmektir. Milli iradeyi tehdit eden Yassıada zihniyeti ebediyyen mahkum olmuştur. Buldukları her fırsatta milli iradeyi tehdit edenlerin bu ülkeye ödettiği bedeli düşman yapamazdı. Millet düşmanlığı ve Türkiye düşmanlığı bu Yassıada zihniyetinin alfabesidir. Bu zihniyet, milletin demokrasi kararnamesiyle yürürlükten kaldırılmıştır. Millet iradesini tehdit etmeye kalkanlara nasıl cevap verdiğimiz nettir. Bunlarla siyasi mücadeleyi sürdürmek tarihi bir görevdir. Cumhurbaşkanımızı tehdit etmeye kalkanlarla, millet egemenliğini savunarak mücadele etmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

CHP'Lİ ÖZEL'DEN CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN HAKKINDA HADSİZ SÖZLER!

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Gezi Parkı davasının karara bağlanmasının ardından yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tehditler savurmuştu.. Gezi olaylarının finansörü olan Osman Kavala'nın 'özgür' olduğunu söyleyen Özel, 'Erdoğan mahkum olacaktır. Ant olsun" ifadelerini kullanmıştı.

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