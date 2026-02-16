İSTANBUL 20°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
16 Şubat 2026 Pazartesi / 29 Saban 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,7207
  • EURO
    51,905
  • ALTIN
    7038.65
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Politika
  • >
  • Netanyahu işgal siyasetini genişletiyor! AK Partili Çelik: İsrail'in son dayatması mekansal soykırımdır
Politika

Netanyahu işgal siyasetini genişletiyor! AK Partili Çelik: İsrail'in son dayatması mekansal soykırımdır

Netanyahu hükümetinin Batı Şeria'ya dönük attığı son adımın soykırım siyasetinin yeni bir aşaması olduğunu belirten AK Parti Sözcüsü Çelik, 'İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'ya egemenlik dayatması 'mekansal soykırım'dır' dedi.

HABER MERKEZİ16 Şubat 2026 Pazartesi 10:52 - Güncelleme:
Netanyahu işgal siyasetini genişletiyor! AK Partili Çelik: İsrail'in son dayatması mekansal soykırımdır
ABONE OL

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Netanyahu hükümetinin Batı Şeria'ya dönük attığı son adım, soykırım siyasetinin yeni bir aşamasıdır. İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'ya egemenlik dayatması "MEKANSAL SOYKIRIM"dır. İsrail soykırım siyasetini işgal, yayılmacılık ve hukuksuz egemenlik dayatması ile genişletmektedir. Ateşkes ve barış gündemi olan herkesin bu saldırganlığa karşı çıkması gerekir. 1967 sınırları temelinde, başkenti Doğu Kudüs olan, coğrafi bütünlüğe sahip, egemen ve bağımsız bir Filistin Devleti'nin kurulması yegane çözümdür" ifadelerini kullandı.

ÖNERİLEN VİDEO

Asker eğlencesinde ortalık karıştı! Dehşet anları kameralara yansıdı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.