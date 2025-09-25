İSTANBUL 25°C / 19°C
Ömer Çelik'ten CHP'ye sert tepki... ''Siyasi misyoner gibi davranıyor''

İstanbul'da düzenlenen Türkiye Yüzyılı Buluşmaları programının ardından açıklamalarda bulunan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, 'Çeşitli ülkelerdeki yabancı siyasetçilerin Cumhurbaşkanımızın bu dirayetli siyasetini kıskanarak eleştirilerle gölgelemeye çalışmasını anlıyoruz. Fakat CHP adına konuşanların adeta siyasi misyoner gibi davranarak, hangi yabancı siyasetçi bir söz söylese hemen onu esas alıyor.' ifadelerini kullandı.

AA25 Eylül 2025 Perşembe 12:49 - Güncelleme:
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İstanbul'da düzenlenen Türkiye Yüzyılı Buluşmaları programının ardından açıklamalarda bulundu.

Ömer Çelik'in açıklamalarından satırbaşları:

Netanyahu'nun soykırım siyaseti devam ediyor.

Bu açık bir soykırım suçudur. İnsanlığa karşı işlenmiş bir suçtur. Netanyahu denilen katil ve onun şebekesinin insanlığa karşı suç işlemekten ve soykırım suçundan dolayı yargılanması gerekir.

Soykırım ifadesini kullanan lider Sayın Cumhurbaşkanımızdır. Netanyahu ve şebekesinin durdurulması mümkün olmazsa insanlığa karşı işlenen suçlar ve soykırım suçları maalesef artarak devam edecek.

FİLİSTİN DEVLETİ'NİN TANINMASI: SOYKIRIM ŞEBEKESİNE KARŞI VERİLMİŞ EN GÜZEL CEVAPLARDAN BİRİ

Bugün Filistin devletinin tanınmasına dönük büyük devletlerin ortaya koyduğu irade soykırım şebekesine karşı verilmiş en güzel cevaplardan bir tanesidir.

İsrail'in kafasında iki devletli bir çözüm yok. Filistin devletinin tanınmasının ardından atılması gereken adım soykırım şebekesinin durdurulması için somut eylemlerin hayata geçirilmesidir.

Bir kere daha görülmüştür ki bölgesel barışın hayata geçirilmesi için sözü en çok dikkate alınan liderlerin başında Sayın Cumhurbaşkanımız gelmektedir. Buna rağmen Türkiye'nin içerisinde CHP ve bazı muhaliflerin yegane işi bu dirayetli siyasetin iftiralarla gölgelenmeye çalışılmasıdır.

Şimdiye kadar Filistin devletinin tanınmasını erteleyenlerin yaklaşımlarının ne kadar zeminsiz olduğu ortaya çıkmıştır.

Filistin'in tanınmasının arkasından soykırım şebekesinin ve Netanyahu katilinin durdurulması için somut eylemlerin hayata geçmesidir.

Cumhurbaşkanı'mız Filistin davasını 'milli davamız' olarak tanımladığında içimizden bazıları muhalefet yapmak adına bir takıp laflar üretmişti. Filistin davası bir insanlık davasıdır. Bundan sonra Filistin devletini tanıyanların ortak eylem planı gerçekleştirmesi gerekiyor.

MUHALEFETE SERT TEPKİ: SİZİN MİLLİ DURUŞUNUZ YOK MU?

Çeşitli ülkelerdeki yabancı siyasetçilerin Cumhurbaşkanımızın bu dirayetli siyasetini kıskanarak eleştirilerle gölgelemeye çalışmasını anlıyoruz. Fakat CHP adına konuşanların adeta siyasi misyoner gibi davranarak, hangi yabancı siyasetçi bir söz söylese hemen onu esas alıyor.

CHP adına konuşanlar adeta birer siyasi misyoner gibi çalışıyor, muhalefetin milli filtresi olmalı, sizin milli bir duruşunuz yok mu?

Eleştiriniz varsa bunu dinleyip cevabını verelim. Ama başkalarının siyasi uydusu gibi siyasi misyonerlik faaliyeti üretmeyin.

