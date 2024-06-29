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Politika

Önce Astana sonra ABD... Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yoğun diplomasi trafiği

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, temmuz ayında yoğun diplomasi programı yürütecek.

AA29 Haziran 2024 Cumartesi 09:34 - Güncelleme:
Önce Astana sonra ABD... Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yoğun diplomasi trafiği
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Edinilen bilgiye göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, 3-4 Temmuz'da Kazakistan'ın başkenti Astana'da düzenlenecek Şanghay İşbirliği Örgütü Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılacak.

Erdoğan, 6 Temmuz'da ise Azerbaycan'ın Şuşa kentinde düzenlenecek Türk Devletleri Teşkilatı Devlet Başkanları Gayriresmi Zirvesi'ne iştirak edecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın temmuz ayındaki yoğun diplomasi trafiğinin en önemli ayaklarından biri de ABD olacak.

Erdoğan, 9-11 Temmuz tarihlerinde ABD'nin başkenti Washington DC'de düzenlenecek NATO Liderler Zirvesi'ne katılacak.

Erdoğan'ın temmuz ayında gerçekleştireceği zirvelerde mevkidaşlarıyla çok sayıda ikili görüşme gerçekleştirmesi planlanıyor.

Uluslararası teşkilatlar kapsamındaki işbirliğini geliştirecek adımların da ele alınacağı zirvelerde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın en önemli gündem maddelerinden biri Gazze olacak.

Zirvelerde Rusya-Ukrayna savaşı, terörle mücadelede işbirliği, ekonomik ve ticari işbirliği konuları de ele alınacak.

  • Cumhurbaşkanı Erdoğan
  • diplomasi
  • Temmuz ayı

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