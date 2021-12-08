8 Aralık 2021 Çarşamba 16:24 - Güncelleme: 8 Aralık 2021 Çarşamba 16:41

Hindistan'dan gelen helikopter kazası haberini uluslararası ajanslar son dakika ile dünyaya duyurdu. Ülkenin genelkurmay başkanının da düşen askeri helikopterde olduğu bilgisi Hindistan'da büyük bir şok etkisi yarattı.

Hindistan Genelkurmay Başkanı Bipin Rawat'ın helikopter kazasında öldüğü bildirildi. Hindistan Hava Kuvvetleri, Twitter'dan yaptığı açıklamada, Genelkurmay Başkanı Bipin Rawat, eşi Madhulika Rawat ve helikopterde bulunan diğer 11 kişinin talihsiz kazada hayatını kaybettiği belirtildi.

Öte yandan 8 gün önce de Azerbaycan'da aynı tip Rus helikopteri düşmüş 14 Azerbaycan askeri şehit olmuştu.

ÖNCE AZERBAYCAN'DA SONRA HİNDİSTAN'DA

Önce Azerbaycan'da 8 gün sonra da Hindistan'da Rus Mi-17 tipi askeri helikopterler düştü. Azerbaycan'daki kazada 14 asker şehit olurken Hindistan'da ise düşen helikopterde Genelkurmay Başkanı'nın da olduğu öğrenildi. Yaklaşık bir hafta arayla yaşanan iki büyük helikopter kazasında aynı tip Rus helikopterinin düşmesi dikkat çekti.

ABDULLAH AĞAR DİKKAT ÇEKTİ

Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar sosyal medya hesabından bu duruma işaret etti ve şunları kaydetti: Hindistan Genelkurmay Baş Bipin Rawat'ı taşıyan Rus menşeili Mi-17V5 tipi helikopter bugün Tamil Nadu eyaletinde düştü. Genkur Baş ve eşi dahil 9 kişi yaşamını yitirdi. Suikast şüphesiyle soruşturma başlatıldı.

Benzer bir Mi-17 Azerbaycan'da düşmüş, 14 kardeşimiz şehit düşmüştü.