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Önce kıyım yaptı, şimdi Medya AŞ’de kadrolaşacak

CHP’li Ekrem İmamoğlu’nun İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilmesinden sonra onlarca çalışanın atıldığı Medya AŞ, işe alım ilanı yayınladı.

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Medya AŞ’ye alınacak personel alımının duyurusu şirketin sosyal medya hesaplarında duyuruldu. “Takım arkadaşları arıyoruz” başlığıyla verilen ilanda, “İstanbul Dijital Medya AŞ’nin ilgili departmanlarında görev alacak, işini ve şehrini çok seven arkadaşlar arıyoruz” denildi. Başvuru sürecinin başladığı ve 20 Eylül 2019’da sona ereceği vurgulanan ilanda, kameraman, hareketli grafik tasarımcısı, sanat yönetmeni, yapım yönetmeni, haber editörü, sosyal medya hesap yöneticisi, haber prodüktörü, yazar ve kurgu operatörü gibi alanlarda personel alınacağı belirtildi.   Ayrıca işe alınacak kişilerle ilgili detayların www.medya.istanbul adresinde yer aldığı kaydedildi. 

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