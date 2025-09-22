CHP'nin, şaibeli 2023 kurultayı hakkında yargının vereceği olası mutlak butlan ya da kayyum kararlarına karşı delegelerin imzası ile yeni şaibeleri savma maksatlı toplanan 22. Olağanüstü Kurultay bu sefer de hülleye sahne oldu. Tek aday olarak seçime giren Genel Başkan Özgür Özel, oylama öncesinde delegelerden "güvensizlik" oyu talep etti. Bu talep çerçevesinde Özel ve yönetimi 'güvensizlik oyu' ile düşürüldü. Ardından yapılan oylamada 917 delegenin 835'inin oyunu alan Özel yeniden genel başkanlığa seçildi. Kurultayda 82 oyun geçersiz kullanılması yönetime tepki olarak yankılandı.

BİR YIL İÇİNDE İKİNCİ OLAĞANÜSTÜ KURULTAY

Yeni Şafak'ın haberine göre; CHP'de olağan kurultay takvimi işlerken, hafta başında görülen ve 24 Ekim'e ertelenen davadan çıkacak olası mutlak butlan kararına karşı düzenlenen 22. Olağanüstü Kurultay dün Ankara Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Böylece CHP bir yıl içinde ikinci kez olağanüstü kurultaya gitmiş oldu. Dünkü kurultayda yeni şaibe iddialarının önüne geçmek için, yargı tarafından üyeliği askıya alınan 196 İstanbul delegesi ile 2023 kurultayına ilişkin yargı süreci devam eden Genel Merkez'in doğal delegesi olan PM ve YDK üyeleri tedbir olarak oylamaya katılmadı. Bu şekilde oylamaya katılmayan delege sayısı 352 oldu.

Özel'in dünkü kurultaya da şaibe gölgesinin düşmemesini engelleme umuduyla eski CHP Genel Sekreteri Önder Sav'dan taktik aldığı ileri sürüldü. Eski Genel Sekreter Sav, Özel'e "Mahkemeye adı karışmış hiç kimseye oy kullandırtma ve kurultaya meşru izlenimi verdir" tavsiyesinde bulundu. Sav, özellikle Deniz Baykal döneminde partinin ikinci adamı konumundaydı. Kemal Kılıçdaroğlu'nun kaset komplosu ile genel başkanlığa geldiği süreçte Sav etkili olmuştu. Baykal'la da 57 yıl süren dostluğu bu süreçte sona ermişti. Sav, 2023'te yapılan Özel'in seçildiği kurultayda da değişimcilere destek vermişti.

GÜVENOYU VERİLMEDİ

Sav'ın verdiği taktik doğrultusunda, parti tüzüğünün ve kongreler yönetmeliğinin kaynak gösterilmesiyle Genel Başkan Özgür Özel tarafından delegasyondan güvensizlik oyu istendi. Özel konuşmasında: "Normalde sizler alkışlarınızla, takdirlerinizle, oylarınızla hep arkamızda durdunuz. Sağ olun, durmaya da devam ediyorsunuz. Buradan güvenoyu verdiğiniz takdirde seçim maddesine geçilmeden evlerimize gideceğiz. Bunun için ben dâhil, bütün Parti Meclisi üyelerimiz dâhil, bütün milletvekillerimiz dâhil hepinizden güvensizlik yönünde oy kullanarak seçimin önünü açmanızı talep edeceğim" dedi. Özel'in konuşmasının bitiminin ardından güvensizlik oyu alındı.

PM VE YDK İÇİN BLOK LİSTE

Kurultayda Özel tek aday olduğu gibi, parti yönetimi için alternatif liste de çıkmadı. PM ve YDK seçimine blok liste ile gidildi. Özel'in 6 Nisan'da oylamaya sunduğu PM ve YDK'dan yalnızca birer kişi değişti. Özgür Özel'in blok listesi ile sunduğu PM seçimlerinde Ahmet Hakan Uyanık'ın yerine Sercan Çığgın yer aldı. Uyanık'ın babası, Bitlis eski CHP İl Başkanı Veysi Uyanık, CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nda şaibe iddiaları ile ilgili gündem oluşturan açıklamalarda bulunmuştu. Çankaya İlçe Başkanı olduğu için YDK'daki görevinden ayrılan Ali Balta yerine ise eski Edirne İl Başkanı Harika Taybıllı geldi.

82 PROTESTO OYU VERİLDİ

Ana muhalefette Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın milletvekilleri kurultaya katılmamayı tercih etti. Bu isimler arasında, yönetimin parti içinde görev vermediği Sevda Erdan Kılıç, Mahir Polat, Deniz Demir, Gamze Akkuş İlgezdi, Rifat Nalbantoğlu gibi Kılıçdaroğlu'na yakın vekillerin yer aldığı görüldü. CHP'nin kurultayda hâlihazırda 1127 olan delegasyonundan 917'si oylamaya katıldı. Genel başkanlık seçimlerinde Özel 835 oy alarak yeniden seçildi. 82 kişinin yanlış oy kullanması ise protesto olarak değerlendirildi.