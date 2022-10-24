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Politika

Önemli zirve! Milyonların gözü kulağı Ankara'da olacak

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanıyor. Masada kritik konular var. EYT düzenlemesi, geçici işçiler, sözleşmeli personel ile taşeronların durumu gibi çok sayıda önemli konu bugünkü toplantıda değerlendirilecek.

24 Ekim 2022 Pazartesi 07:22 - Güncelleme:
Önemli zirve! Milyonların gözü kulağı Ankara'da olacak
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Çalışma hayatına ilişkin milyonlarca kişinin merakla beklediği çalışmalar bugün Kabine Toplantısı'nda ele alınacak. EYT düzenlemesi, geçici işçiler, sözleşmeli personel ile taşeronların durumu, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki toplantıda değerlendirilecek.

Milyonlarca kişiyi ilgilendiren konular Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında yapılacak Kabine Toplantısı'nda ele alınacak.

Kabine Toplantısı'nda, yaklaşık 6 milyon kişiyi ilgilendiren EYT düzenlemesi değerlendirilecek. Sona yaklaşılan çalışmanın detayları konuşulacak.

SÖZLEŞMELİLERE KADRO ÇALIŞMASI

Ayrıca, kamudaki 550 bin sözleşmeliye yönelik kadro çalışması, mevsimlik ve geçici işçilerin durumu ile taşeron işçilerin kadroya alınması için yürütülen çalışmalar da görüşülecek.

BAŞÖRTÜSÜ İÇİN REFERANDUM ÇAĞRISI

Başörtüsü düzenlemesi de kabinenin gündeminde olacak. Hazırlıkları tamamlanan anayasa değişiklik teklifi ele alınacak.

Cumhurbaşkanı'nın muhalefete yaptığı referandum çağrısının ardından yol haritası görüşülecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine Toplantısı sonrasında, gündemde öne çıkan konulara ilişkin açıklama yapacak.

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