Önemli zirvenin perde arkası: Türkiye çevresinde 'sorunsuz çember' oluşturulacak

Hürriyet 25 Ocak 2022 Salı 07:59 - Güncelleme: 25 Ocak 2022 Salı 08:02

Hükümetin son günlerde hızlanan dış politikada ilişkileri düzeltmeye yönelik adımlarının temeli, birkaç hafta önce yapılan toplantılarda atıldı. Edinilen bilgiye göre, sıkıntılı başlıkların çözümü için Cumhurbaşkanlığı'nda geniş bir brifing gerçekleştirildi. Türkiye'nin çevresinde, sorunsuz bir çember oluşturması gerektiğine vurgu yapıldı.

Hürriyet'in haberine göre, Toplantının ana başlıklarını ise hükümetin Ermenistan, İsrail, Libya, Mısır ve Körfez ülkelerine yönelik atacağı adımlar oluşturdu. ABD ve AB ile ilişkiler öncelikler listesinde yer almadı.

UÇAK SEFERLERİ

Ermenistan'la başlatılacak karşılıklı uçak seferleri ilk adım olarak kararlaştırıldı. Öncelikle Kars ve Van üzerinden yapılacak çalışmaların ardından, farklı illere uçak seferleri konulması da gündeme gelecek. Özellikle Van'ın Ermeniler açısından turistik merkeze dönüşebileceği yorumları yapıldı. Bu arada, Ermenilerin tarihi açıdan çok önemsediği Kars yakınlarındaki köprü ve bina gibi bazı tarihi yapıların da restorasyonunun gerçekleştirilmesi planlandı. Ermeni diasporasının baskısını azaltmak için ticari ilişkiler de eş zamanlı arttırılacak.

İSRAİL'LE İLİŞKİLER

İsrail'le ilişkilerde ilk adım, İstanbul'da iki İsrailli turistin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın evinin fotoğrafını çektiği iddiasıyla başlayan sorunun çözümüyle atıldı. Tutuklamanın yanlış olduğu anlaşılması ve turistlerin serbest bırakılması, yeni adımlar için kolaylık sağladı. Öncelik olarak kullanılan dilin yumuşatılması planlandı. İki ülke liderlerinin telefon görüşmesi süreci hızlandırdı, bunu Dışişleri Bakanlarının görüşmesi izledi. İkinci aşamanın büyükelçilerin atanmasıyla olacağı belirtiliyor.

YENİ DÖNEM

Libya'daki hükümet kurulmasına ilişkin kriz de yakından izleniyor. Türkiye'nin hem Doğu Akdeniz projesi hem Afrika'ya açılan kapı olması nedeniyle Libya ile olan ilişkilerini daha da geliştirme planı yaptığı belirtiliyor. Türk hükümetinin, yakın ilişki sürdürdüğü siyasi kanadın seçimi kazanması bekleniyor. Libya'yla ticari ilişkilerin güçlendirilmesi çalışmalarının sürdüğü ifade ediliyor.

BEKLENENLER

Mısır'la ilişkilerin iyileştirilmesi ve bölgede denge kurulması planları yapılmasına karşın, bu ülkeye yönelik atılacak adımların zaman alacağı kaydedildi. Körfez ülkelerinde Katar dışında Birleşik Arap Emirlikleri ile yeni adım atılırken, Suudi Arabistan'ın da bu sürece dahil edilmesi planlanıyor.